"장동혁, 조작 징계 드러날까 윤리위 교체 시도"…"결정된 바 없어"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 11일 국회 의원회관에서 열린 '영화·드라마 속 역사 왜곡·정치편향 실태와 대책' 토론회에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 당원에 대한 징계 처분을 심의·의결하는 당 윤리위를 새롭게 구성하기 위해 기존 윤리위원에 교체 의사를 전달한 것으로 확인됐습니다.이에 따라 윤민우 위원장을 포함한 윤리위원 6명 중 5명이 사퇴 의사를 밝힌 것으로 파악됐습니다.당 윤리위 규정(제7조)을 보면 위원 임기는 1년이며 1회 연임이 가능합니다.현재 윤리위원은 올해 1월 8일 임명돼 두 달 정도 임기가 남은 상태입니다.내년 8월 중순까지가 임기인 장 대표의 이번 조치는 당 장악력을 강화하기 위한 차원으로 풀이됩니다.장 대표는 지난해 11월 당시 여상원 윤리위원장이 "당 관계자로부터 빨리 사퇴 의사표시를 해줬으면 좋겠다는 연락을 받았다"면서 사임한 뒤 윤리위를 새로 구성했습니다.당시 여 위원장은 윤리위가 친한(친한동훈)계인 김종혁 전 최고위원의 계파 갈등 조장 혐의에 대해 별도의 징계를 하지 않기로 결정한 것을 자신이 사퇴 요구를 받은 이유로 언급했습니다.이후 새로 구성된 윤리위는 가동 직후에 한동훈 전 대표에 대한 제명 조치를 의결했습니다.황경성 윤리위원은 오늘(11일) 보도자료를 내고 장 대표의 윤리위 개편 방침에 대해 "이제 와서 윤리위를 교체하려는 것은 윤리위 징계를 통해 당대표 체제 유지에 성공하자, 조작 징계의 전모가 드러날까 두려워 말썽 소지를 없애려는 토사구팽"이라고 주장했습니다.이어 "최근에야 지난 1월 한동훈 의원 제명부터 8월 진종오 의원 징계까지 진행된 윤리위 조작 징계의 전모를 알게 됐고 증거자료도 확보했다"며 "오염된 조작 징계의 실체를 밝혀 잘못된 처분을 바로잡고 억울한 피해자가 없도록 하겠다"고 밝혔습니다.그러면서 장 대표와 윤 위원장을 향해 관련 징계의 전모를 밝히고 진상 규명에 나설 것을 촉구했습니다.이에 국민의힘 당무감사실은 "내년 1월 초 임기 종료되는 윤리위 재구성 여부를 실무적으로 검토하는 과정에서 현 윤리위원들에게 사퇴 의사가 있는지 확인하였다"고 밝혔습니다.또한 "당무감사위원회는 향후 감사 일정 등을 고려하여 지난주 먼저 출범하였고, 중앙윤리위 재구성과 관련해서 현재까지 결정된 바 없다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)