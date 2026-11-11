도로 뛰어든 러너에 '빵빵'하자…쏟아낸 폭언

제주도 해안도로에서 달리기 중이던 한 남성, 차도 일부를 침범한 상태여서 뒤따르던 차량이 경적을 울려 주의를 주는데, 이 남성, 불쾌하다는 듯 차량으로 달려와 운전자 쪽을 응시하곤 지나쳐 가라는 듯 손짓을 합니다.



해당 장면은 차량 블랙박스 녹화 영상인데, 지난 9월 제주도에서 촬영됐습니다.



이 영상은 어제(10일) 한 인터넷 커뮤니티에 '제주도 러닝 민폐입니다'라는 제목과 함께 첨부됐습니다.



글쓴이는 가족들과 제주 살기 일주일을 하면서 여행 중에 겪은 일이라며 해당 영상 후 이어지는 욕설 부분은 생략됐지만 눈살을 찌푸리게 된 영상이라고 부연했습니다.



글쓴이는 "해당 지점은 도로가 휘는 구간이라 반대쪽에서 오는 차량이 잘 보이지 않아 중침을 하면 사고 위험이 크다"며 당시 상황을 전했습니다.



이어 러닝 중이던 남성이 "아예 도로 안쪽으로 와서 살짝 클락션을 울렸는"데, 피해 가면 되지 않느냐며 거친 욕설이 돌아왔다고 주장했습니다.



차량엔 어린 초등생 자녀들이 타고 있어, 더는 대응하지 않았지만 "러닝이 무슨 권리인 것 마냥 도로를 침범해가며 달리는 게 맞는지" 모르겠다며 기분 상했던 기억이 남아 있다고 덧붙였습니다.



해당 게시물엔 이 남성의 부적절한 행동에 대한 비판과 동시에 경적소리를 들으면 욕 나오는 게 당연하다는 취지의 의견이 잇따라 달렸습니다.



해당 게시물엔 이 남성의 부적절한 행동에 대한 비판과 동시에 경적소리를 들으면 욕 나오는 게 당연하다는 취지의 의견이 잇따라 달렸습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)