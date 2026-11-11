오세훈 "이대론 총선 어렵다" 비대위 거론…장동혁 "정치적 의도 의심"

▲ 오세훈 서울시장(왼쪽)과 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘 소속 오세훈 시장의 항소심 생환 이후 보수대통합이 화두로 떠오른 국면에서 거리를 좁혀온 듯 보였던 장동혁 대표와 오 시장이 당 노선과 지도체제를 놓고 다시 공개적으로 대립했습니다.오세훈 시장은 11일 공개된 중앙일보와의 인터뷰에서 "분명한 것은 장동혁 체제로 총선을 치르면 아마 수도권 선거는 굉장히 어려울 것이다. 비대위 체제는 좀 융통성이 있어 보인다"라고 말했습니다.그러면서 "비대위라는 과도기를 거치든 아니든 수도권 정서에 부합하는, 말하자면 유권자들이 우리 당에서 새로운 희망을 볼 수 있는 상태로 선거를 치러야 한다는 것은 분명하다"고 밝혔습니다.이에 대해 장 대표는 이날 서울 신라호텔에서 열린 TV조선 주최 포럼에서 기자들과 만나 "지금 지도부 체제로 총선을 치를 수 없다든지, 아니면 비대위 체제로 전환이 필요하다고 하는 것은 진정 진짜 총선에서 승리하고 싶어서, 아니면 국민의힘을 위해서가 아니다"라면서 "다른 정치적 의도가 있다고 밖에 해석될 수 없을 것"이라며 불편한 감정을 드러냈습니다.장 대표는 또 "저는 지금 서울시민들이 부동산과 민생으로 고통받는 게 걱정되는데 오 시장께서 우리 당내 문제에 대해 많은 관심을 갖고 계신 것 같다"며 "그러면 제가 서울시장을 하고 오 시장께서 당 대표로 오시면서 자리 바꾸면 될 것 같다"고 꼬집었습니다.그러면서 "지금의 지도부 체제로 총선을 치를 수 없고 비대위 전환이 필요하다고 하는 것은 지금 여러 여론조사 지표가 그런 주장과 오히려 정반대 방향을 가리키고 있기 때문에 굳이 그런 주장에 답을 해야 하는지 모르겠다"며 "새로운 지도부가 들어서길 원하는 일종의 희망 사항을 반영한 게 아닌가 싶다"고 했습니다.장 대표는 "지금 '이재명 탈옥법' 때문에 저희가 강경한 대여 투쟁을 하고 있다"며 "지금 가장 중요한 것은 이재명 탈옥법과 미래대응기금 등 대여 투쟁에 집중해야 될 때"라고 강조했습니다.그러면서 오 시장을 향해 "지금으로써는 오 시장께서 서울 시민의 삶을 잘 살피고 국민의힘은 당 지도부 중심으로, 원내 지도부 중심으로 국민의 삶을 잘 살피는 것이 당을 위하는 길이고 국민을 위하는 길이고 총선 승리로 가는 길"이라고 말했습니다.앞서 오 시장은 6월 지방선거 전후로 장동혁 대표의 노선 및 징계 정치 등을 비판하면서 장 대표의 사퇴를 요구했으나 최근에는 장 대표와 대여 협공을 벌이는 등 상대적으로 근접 거리를 유지해 왔습니다.(사진=연합뉴스)