국민의힘 "이용철, 공소취소 길 터주나"…전국 장외 투쟁 돌입

▲ 국민의힘 장동혁 대표와 의원들이 지난 3월 3일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 '사법 개혁 3법'에 대한 대통령의 재의요구권 행사를 촉구하며 구호를 외치고 있다.

국민의힘은 오늘(11일) 여권이 '조작기소 특검법'과 이용철 법무부 장관 후보자 지명을 통해 이재명 대통령 사건 공소취소를 하려 한다며 맹공을 퍼부었습니다.장동혁 대표는 이날 TV조선 주최 포럼에서 취재진과 만나 "조작기소 특검법이 아니라 이재명 탈옥법이다. 대한민국 역사상 이런 악법은 없었다"며 "범죄자 대통령 한 사람을 위한 이런 악법은 아마 세계 역사에서도 찾아보기 어려울 것이다. 국민과 함께 모든 힘을 다해 싸워야 할 때"라고 말했습니다.이어 "지금 후보자로 있는 법무부 장관 후보자도 결국 '이재명 탈옥부 장관'이 될 것"이라며 "국민과 함께 온 힘을 다해 싸우는 것이 결국 대한민국을 지키는 길"이라고 강조했습니다.박충권 수석대변인은 논평에서 이용철 후보자가 인사청문회 준비단 첫 출근길에 '공정한 기소권 행사로 사법 정의를 실현하겠다'고 언급한 것을 두고 "공정한 기소권 운운하며 공소취소 길을 터주려 하나"라며 "대국민 기만극을 펼치고 있다"고 비판했습니다.이어 "이 후보자는 이 대통령이 기소된 사건의 공소취소 논란에 대해 '난 공취모가 아니다', '지금은 진상 규명에 집중할 때', '특검 진상 규명을 선입견 없이 지켜보겠다'는 말을 늘어놓았으나 속내는 숨기지 못했다"며 "이 대통령 사건 공소취소는 없다는 명확한 답 대신 '진상 규명'을 언급한 저의는 뭔가"라고 따져 물었습니다.국민의힘은 오는 14일 오후 부산역 광장에서 '이재명 탈옥법 강행 처리 전 국민 규탄대회'를 엽니다.이어 21일 대구, 28일 대전에서 당원, 시민들이 참석하는 집회를 하는 등 이달 주말마다 지방 주요 도시를 돌며 장외 투쟁을 이어갈 방침입니다.(사진=연합뉴스)