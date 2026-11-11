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리센느, 내년 2월 첫 단독 콘서트…"꿈만 같다"

김경희 기자
작성 2026.11.11 12:11 조회수
리센느, 내년 2월 첫 단독 콘서트…"꿈만 같다"
▲ 그룹 리센느가 3일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 네 번째 미니앨범 '펄스(PULSE)' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다.

음원 차트 역주행에 이어 대세로 떠오른 그룹 리센느가 내년 2월 데뷔 이후 처음으로 단독 콘서트를 개최합니다.

주최사 쿠팡플레이는 내년 2월 19∼21일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 리센느의 단독 콘서트를 '노츠 : 블루밍'(NOTES : BLOOMING)을 연다고 밝혔습니다.

쿠팡플레이는 "이번 단독 콘서트는 리센느의 음악적 역량과 브랜드 가치를 증명하는 이정표가 될 전망"이라고 소개했습니다.

2024년 데뷔한 리센느는 올 상반기 '거제 야-호'로 폭발적인 인기를 얻으며 2년 전 발표했던 노래 '러브 어택'이 음원 차트 역주행 끝에 정상까지 올랐습니다.

리센느는 이후 리메이크곡 '프리티 걸'이 히트하고, 1주일 전 발표한 최신곡 '위드'까지 멜론 톱100 차트 1위에 오르며 변함없는 인기를 입증했습니다.

리센느는 "데뷔 때부터 간절히 바라온 첫 단독 콘서트를 개최하게 돼 꿈만 같다"며 "오랫동안 기다려주신 만큼, 팬분들께 소중한 시간을 선물해 드릴 수 있도록 무대 하나하나 최선을 다해 준비하겠다"라고 전했습니다.
 
리센느 첫 단독 콘서트 포스터 (사진=쿠팡플레이 제공, 연합뉴스)

(사진=연합뉴스)
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