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한불 수교 140주년 심포지엄 개최…'지평리전투' 재조명

유영수 기자
작성 2026.11.11 12:45 조회수
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<앵커>

한국전쟁 당시 경기도 양평군 지평리에서 한국과 프랑스군은 중공군에 맞서 역사적인 승리를 거뒀는데요. 올해 한불 수교 140주년을 맞아 '지평리 전투'를 기념하는 심포지엄이 열렸습니다.

유영수 기자가 취재했습니다.

<기자>

1951년 2월, 경기도 양평군 지평리 일대에서 미국과 프랑스, 한국 연합군이 중공 군에 맞서 치열한 전투를 벌였습니다.

약 4천500명 대 5만 명이라는 열세에도 연합군은 중공군의 파상 공세를 막아냈고, 결국 중공군은 큰 피해를 내고 철수했습니다.

경기도 양평군에서 지평리 전투 75주년을 기념하는 학술 심포지엄이 열렸습니다.

전문가들은 지평리 전투는 당시 중공군에 맞서 거둔 유엔군 최초의 승리로, 이후 한국전쟁의 분수령이 된 역사적 전투였다고 평가합니다.

[이근세/국민대학교 교수 : 마오쩌둥이 지평리 전투에서 승리를 거두지 못한 이후로 휴전 협정으로 들어가야 되는 것 아닌가 심각하게 고려했다고 합니다. 그리고 실제로 지평리 전투 이후로 휴전 협상이 계속 진행되었죠.]

심포지엄은 지평리 전투를 통해 한불 수교 140년의 우정의 역사를 재조명했습니다.

당시 몽클라르 장군이 지휘하는 프랑스 대대는 한국군 180여 명과 함께 싸워 전투를 승리로 이끌었습니다.

[롤랑 몽클라르/故 몽클라르 장군 아들 : 아버지는 자유를 위해 싸우기를 원했고, 한국의 많은 사람들이 겪고 있는 비극에 대해 공감하고 있었습니다.]

양평군은 지평리 전투가 벌어졌던 지역에 국제평화공원을 건립하는 방안을 추진하고 있습니다.

[전진선/양평군수 : (연합군이) 평화를 위해 노력했다는 것을 알리고, 할 수 있는 일에 최선을 다할 거고, 그러기 위해서 국제평화 공원을 반드시 만들어 나가겠습니다.]

양평군은 유엔군 기념일과 같은 행사도 유치할 계획이라고 밝혔습니다.

(영상취재 : 인필성, 화면제공 : 국가보훈부)
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