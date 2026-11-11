"위로 자라게 해 문제 해결했다"…노지감귤 기계화 시동

<앵커>



제주 감귤 재배 면적의 70% 이상을 차지하는 노지감귤 작업은 대부분 사람 손에 의존해 왔습니다. 기계가 들어설 공간이 부족했기 때문인데, 감귤나무를 옆이 아닌 위로 자라게 해 문제를 해결하는 방식이 공개됐습니다.



JIBS 김재연 기자입니다.



<기자>



3천300제곱미터 규모의 연구용 노지감귤 과수원.



성탄트리 모양의 위로 뻗은 감귤나무가 눈에 띕니다.



바깥쪽으로 둥글게 퍼지는 일반적인 감귤나무와는 다른 형태입니다.



새로 개발된 '주간형 수형'입니다.



가지가 복잡하게 퍼져 방제가 어려웠던 기존 감귤나무와 달리 위로 솟아오른 형태의 주간형 수형이 개발됐습니다.



나무가 옆이 아닌 위로 성장하면서 기계 장비가 오갈 수 있는 충분한 공간도 확보됐습니다.



가지치기부터 수확·운반까지 대부분의 작업을 사람 손에 의존하던 구조가 개선된 겁니다.



특히 무인방제기 사용 시 약제 살포 시간은 1천 제곱미터당 15분 남짓으로, 인력 작업과 비교해 70% 이상 줄어들었습니다.



[강석범/농촌진흥청 감귤연구센터장 : 농약 방제 시간도 75%에서 80%까지 절감될 수 있기 때문에 좀 더 효율적으로 농약 방제도 되고, 고품질을 만들 수 있는 재배 작형 체계가 만들어졌다고 할 수 있습니다.]



연구 초기인 만큼 과제도 많습니다.



인공지능 방제 로봇 한 대 가격만 5천만 원가량으로 초기 비용 부담이 큰 데다, 새로운 나무를 키우기까지 오랜 시간이 걸리는 점은 걸림돌로 작용하고 있습니다.



[오길원/감귤 농가 : 당연히 초기 투자비가 만만치 않다는 게 있고요. 하루 이틀로 되는 게 아니고, 시간이 장시간 걸린다는 그런 단점이 있기 때문에….]



도내 전체 감귤 재배 면적 가운데 노지감귤의 비중은 71%에 이르는 상황.



농촌진흥청은 고령화와 기후변화에 대응하기 위해 현장 실증을 확대하고, 농가의 부담을 덜기 위한 경제성 분석 등을 추진할 계획입니다.



(영상취재 : 강명철 JIBS)



JIBS 김재연