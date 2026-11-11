술·담배 끊으려다…"망했어요" 자랑하려 모인 이들 정체

<앵커>



흔히 실패는 성공의 반댓말로 여겨지는데요. 카이스트에서 자신의 실패담을 뽐내는 이색 대회가 열렸습니다.



실패에서 성공의 가능성을 찾는 특별한 현장을 TJB 조형준 기자가 다녀왔습니다.



<기자>



컴퓨터 화면 가득 복잡한 코드가 펼쳐집니다.



열흘 동안 밤낮 없이 준비한 코딩 대회, 하지만 승산이 없다는 생각에 제출을 단 하루 앞두고 공들여 만든 코드를 전부 뒤엎는 승부수를 던졌습니다.



결국 본선 진출에는 실패했지만, 더 나은 결과 위한 선택이었기에 후회는 없습니다.



[김승준·박민준/카이스트 새내기과정학부 학사과정 : 물론 본선에 나가지는 못했지만 잘 마무리하자고 했는데, 이후에 좋은 일들이 많았었거든요. 그런 면에서 어떻게 보면 극복이지 않았나 싶습니다.]



'러시아 대문호' 톨스토이처럼 살아보겠다고 나선 학생도 있습니다.



고기와 술, 담배를 멀리하고 디지털 기기 사용까지 줄이는 등 스스로 다섯 가지 원칙을 세웠습니다.



하지만 70여 일 동안 이어진 생활 습관 개선 실험은 계획대로 흘러가지 않았습니다.



[김승준/카이스트 반도체시스템공학과 학사과정 : 디지털 디톡스는 그냥 휴대전화를 안 하면 되니까 그렇게 어렵지 않은 게 아닌가 생각했는데 계속 휴대전화를 하던 삶을 전에 살아왔기 때문에 굉장히 그것도 진행하는 데 (어려웠습니다.)]



해외여행 중 잘 곳을 구하지 못해 낯선 이들의 도움을 받은 경험부터, '실패는 정체성이 아닌, 순간의 감정'에 불과하다는 외침까지, 각자의 '실패담'을 꺼내놓은 곳은 KAIST의 '망한 과제 자랑대회'.



9개 팀, 16명의 학생이 학업과 연구, 일상에서 겪은 실패담을 당당하게 공유했습니다.



실패를 감추거나 부끄러워하는 대신 서로의 시행착오에 공감하고 새로운 도전의 가능성을 찾는 과정입니다.



[조성호/카이스트 실패연구소장 : 실패를 부정적으로 보기보다는 실패를 통해서 성공하고 긍정적인 개념으로 실패를 획득하는 그런 기회가 되기를 바랍니다.]



성공의 결과보다 실패의 과정에 귀를 기울이고 서로에게 박수를 보낸 학생들.



'미래와 실패'를 주제로 열린 '제4회 KAIST 실패학회'는 오는 13일까지 계속됩니다.



(영상취재 : 송창건 TJB)



TJB 조형준