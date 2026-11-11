이용철 첫 출근…"공소 취소, 진상 규명 집중해야 할 때"

<앵커>



이용철 법무부 장관 후보자가 오늘(11일) 인사청문회준비단 사무실에 출근하며 기자들을 만났습니다. 이재명 대통령 사건 공소취소에 대한 질문에, 진상 규명에 집중할 때라는 입장을 재차 밝히면서 앞으로 조작기소 의혹 특검의 활동을 예단이나 선입견 없이 지켜보겠다고 말했습니다.



동은영 기자입니다.



<기자>



지난 6일 지명된 이용철 법무부 장관 후보자가 오늘(11일) 서울 송파구 문정동에 마련된 인사청문회준비단에 첫 출근했습니다.



이 후보는 진상 규명 결과에 따라 수사지휘권을 발동할 것이냐는 질문에, 그제와 마찬가지로 진상 규명에 집중할 때라고 말하며 지휘권 발동 여부에 대한 명확한 입장을 밝히지 않습니다.



[이용철/법무부 장관 후보자 : 지금은 진상 규명에 집중할 때이고 나머지는 법과 원칙에 따라야 한다는 기존 입장에 변화는 없습니다.]



그러면서 자신은 공소취소 모임의 구성원이 아니라며 조작기소 의혹 특검의 활동을 지켜보겠다고 말했습니다.



[이용철/법무부 장관 후보 : 특검 진상 규명 활동에 대해서 앞으로 어떤 예단과 선입견 없이 지켜보도록 하겠습니다.]



조작기소 의혹 특검 자체에 대해서는 자신이 평가할 문제가 아니라고 말했습니다.



[이용철/법무부 장관 후보 : 입법자의 결정인 특검법에 대해서 평가를 하는 것은 적절하지 않다고 생각합니다.]



대장동 개발 비리 의혹, 쌍방울 대북 송금 의혹 사건 검찰 수사에 대한 질문에 대해서도 말을 아꼈습니다.



[이용철/법무부 장관 후보 : 제가 충분히 보고받지 못한 상태이고 현재의 위치에서는 평가하는 것 역시 적절해 보이지 않습니다.]



과거 성남산업진흥재단 대표로 있던 시기에 통합진보당 이석기 전 의원의 지지 집회가 재단 관련 건물에서 열린 데에 대해서는 실무적 일에 깊이 관여하지 않았다며 그 일 자체를 현재로서는 기억하지 못한다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 최진화)