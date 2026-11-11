분당서 30여 대 추돌 57명 부상…버스기사 진술 나왔다

<앵커>



오늘(11일) 아침 경기 성남시 분당구에서 시내버스가 신호 대기 중이던 차량 30여 대를 들이받는 사고가 났습니다. 이 사고로 50여 명이 다쳤고, 양방향 도로가 통제되면서 출근길 정체가 빚어졌습니다.



조민기 기자가 보도합니다.



<기자>



시내버스가 도로 중앙분리대를 들이받은 채 멈춰 서 있습니다.



버스 앞유리는 완전히 부서졌고, 소방구조대가 구조 작업을 벌이고 있습니다.



뒤편으로도 버스 1대와 승용차 2대가 충돌 여파로 멈춰 서 있고, 경찰과 소방은 도로를 통제하고 있습니다.



오늘 아침 7시 반쯤, 경기 성남시 분당구의 버스정류장 인근 도로에서 시내버스가 신호 대기 중이던 차량 30여 대를 들이받았습니다.



이 사고로 버스 승객 등 모두 57명이 다쳤습니다.



이 중 중상자는 9명으로 집계됐는데, 모두 생명에 지장은 없는 걸로 전해졌습니다.



현재까지 확인된 사고 차량은 승용차 27대와 버스 4대, 화물차 1대 등 모두 32대입니다.



소방 당국은 신고 접수 약 10분 만에 현장에 응급의료소를 설치하고 인력 45명과 장비 18대를 투입해 부상자 구조에 나섰습니다.



전문 의료진이 구급차에 함께 타 현장에서부터 병원 수준의 응급 처치를 시행하기도 했습니다.



경찰과 소방이 150m에 달하는 사고 구간 양방향을 통제하면서 출근길 극심한 정체가 이어지기도 했습니다.



사고를 낸 버스 운전자 A 씨는 경찰 조사에서 브레이크가 고장 났다는 취지로 진술한 걸로 파악됐습니다.



A 씨는 당시 음주 상태는 아니었던 걸로 확인됐습니다.



경찰은 A 씨를 상대로 약물 운전 여부와 사고 당시 주행 상황 등을 확인하고, 차량 블랙박스와 주변 CCTV 등을 통해 정확한 사고 경위를 조사할 예정입니다.



(영상취재 : 인필성, 영상편집 : 이상민, 화면제공 : 경기도소방재난본부)