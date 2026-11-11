뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

분당서 30여 대 추돌 57명 부상…버스기사 진술 나왔다

조민기 기자
작성 2026.11.11 12:07 수정 2026.11.11 12:41 조회수
PIP 닫기
<앵커>

오늘(11일) 아침 경기 성남시 분당구에서 시내버스가 신호 대기 중이던 차량 30여 대를 들이받는 사고가 났습니다. 이 사고로 50여 명이 다쳤고, 양방향 도로가 통제되면서 출근길 정체가 빚어졌습니다.

조민기 기자가 보도합니다.

<기자>

시내버스가 도로 중앙분리대를 들이받은 채 멈춰 서 있습니다.

버스 앞유리는 완전히 부서졌고, 소방구조대가 구조 작업을 벌이고 있습니다.

뒤편으로도 버스 1대와 승용차 2대가 충돌 여파로 멈춰 서 있고, 경찰과 소방은 도로를 통제하고 있습니다.

오늘 아침 7시 반쯤, 경기 성남시 분당구의 버스정류장 인근 도로에서 시내버스가 신호 대기 중이던 차량 30여 대를 들이받았습니다.

이 사고로 버스 승객 등 모두 57명이 다쳤습니다.

이 중 중상자는 9명으로 집계됐는데, 모두 생명에 지장은 없는 걸로 전해졌습니다.

현재까지 확인된 사고 차량은 승용차 27대와 버스 4대, 화물차 1대 등 모두 32대입니다.

소방 당국은 신고 접수 약 10분 만에 현장에 응급의료소를 설치하고 인력 45명과 장비 18대를 투입해 부상자 구조에 나섰습니다.

전문 의료진이 구급차에 함께 타 현장에서부터 병원 수준의 응급 처치를 시행하기도 했습니다.

경찰과 소방이 150m에 달하는 사고 구간 양방향을 통제하면서 출근길 극심한 정체가 이어지기도 했습니다.

사고를 낸 버스 운전자 A 씨는 경찰 조사에서 브레이크가 고장 났다는 취지로 진술한 걸로 파악됐습니다.

A 씨는 당시 음주 상태는 아니었던 걸로 확인됐습니다.

경찰은 A 씨를 상대로 약물 운전 여부와 사고 당시 주행 상황 등을 확인하고, 차량 블랙박스와 주변 CCTV 등을 통해 정확한 사고 경위를 조사할 예정입니다.

(영상취재 : 인필성, 영상편집 : 이상민, 화면제공 : 경기도소방재난본부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
조민기 기자 사진
조민기 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지