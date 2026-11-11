스쿠벌, MLB 투수 역대 최고액 예약?…다저스·메츠 쟁탈전 후끈

▲ 다저스 유니폼을 입고 투구하는 태릭 스쿠벌

미국프로야구 메이저리그(MLB) 자유계약선수(FA) 시장 최대어로 꼽히는 왼팔 에이스 태릭 스쿠벌을 향한 구단들의 영입전이 본격적으로 달아오르고 있습니다.원소속팀 로스앤젤레스 다저스와 '자금력'을 앞세운 뉴욕 메츠가 쟁탈전의 선두에 섰습니다.MLB닷컴은 오늘(11일) 다저스와 메츠를 비롯한 다수 구단이 스쿠벌 영입을 위해 본격적인 움직임에 나섰다고 전했습니다.브랜던 고메스 다저스 단장은 미국 네바다주 라스베이거스에서 열린 단장 회의에서 스쿠벌과의 재결합을 추진 중이라고 공식 인정했습니다.고메스 단장은 "스쿠벌 측과 연락을 취하고 있으며 조만간 만날 것으로 예상한다"며 "그가 다저스에서의 시간을 즐겼다는 사실이 향후 협상에 긍정적으로 작용할 것"이라고 기대했습니다.다저스는 지난 8월 트레이드 마감 시한을 앞두고 팀 내 최고 유망주들을 디트로이트 타이거스에 내주는 출혈을 감수하며 스쿠벌을 영입했습니다.두 차례 아메리칸리그 사이영상을 받은 스쿠벌은 이적 후 정규리그 10경기에서 5승 2패 평균자책점 2.61, 가을야구 2경기에서 평균자책점 2.45로 에이스 몫을 다했습니다.스쿠벌의 또 다른 행선지 후보로는 막강한 자금력과 선발 투수 보강이 절실한 메츠가 꼽힙니다.현지 소식통에 따르면 메츠는 다음 주 캘리포니아주에서 스쿠벌 측과 만날 예정입니다.스쿠벌은 올 시즌 팔꿈치 뼛조각 제거 수술 여파로 6주간 이탈했음에도 158⅓이닝 동안 탈삼진 186개를 솎아내며 평균자책점 2.72의 훌륭한 성적을 남겼습니다.현지 매체들은 스쿠벌이 야마모토 요시노부(다저스)의 12년 3억 2천500만 달러(약 4천345억 원)를 넘어 메이저리그 역대 투수 최고액 계약을 따낼 것으로 전망합니다.다저스와 메츠 외에도 샌디에이고 파드리스, 샌프란시스코 자이언츠, 필라델피아 필리스, 토론토 블루제이스 등 선발진 보강이 필요한 여러 구단이 눈독을 들이고 있어 스쿠벌의 몸값은 천정부지로 치솟을 전망입니다.스쿠벌은 디트로이트를 떠날 당시 복귀하고 싶다는 뜻을 꾸준히 밝힌 바 있습니다.그러나 디트로이트 구단이 다저스와 메츠 같은 '부자 구단'과 자금 경쟁을 벌이는 것은 현실적으로 벅찹니다.현지 매체들은 스쿠벌이 스스로 몸값을 대폭 낮춰야 디트로이트와 재결합이 이뤄질 것으로 내다봤습니다.(사진=연합뉴스)