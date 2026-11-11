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한화, 새 외국인 투수 왓슨과 100만 달러에 계약

전영민 기자
작성 2026.11.11 11:47 조회수
한화, 새 외국인 투수 왓슨과 100만 달러에 계약
▲ 한화와 100만 달러에 계약한 왓슨

프로야구 한화 이글스가 새 외국인 우완 투수 트로이 왓슨(29)을 영입했습니다.

한화 구단은 왓슨과 계약금 30만 달러, 연봉 70만 달러를 합쳐 100만 달러에 계약했다고 오늘(11일) 발표했습니다.

왓슨은 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 뛴 적은 없습니다.

마이너리그에서만 8년간 통산 27승 28패, 평균자책점 3.87을 남겼습니다.

한화 구단은 왓슨이 최고 시속 157㎞, 평균 시속 150㎞에 이르는 빠른 볼을 던지며 스위퍼, 싱커 등을 곁들인다고 소개했습니다.

왓슨은 구단을 통해 "내 야구 인생 다음 장이 한화 이글스라는 점이 기쁘고 자랑스럽다. KBO리그에서 뛸 기회를 준 한화에 감사하다"며 "내가 한화와 계약한 이유는 단 하나다. 승리를 위해서다. 최고의 팬덤을 자랑하는 한화 팬들께 승리하는 모습을 보여드리겠다"고 말했습니다.

한화는 앞서 아시아 쿼터 왼손 투수 왕옌청과 총액 30만 달러에 재계약했습니다.
 
(사진=한화 이글스 제공, 연합뉴스)
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