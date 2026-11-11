[D리포트] "6억 빌려 이자만 8억"…연이율 36,500% 불법 사금융 일당 검거

출입문이 열리자 잠복 중이던 사복 경찰들이 곧바로 집 안으로 들어가 흰색 패딩을 입은 남성의 팔을 붙잡고, 안쪽 방 침대에 누워 있던 다른 남성도 이어서 검거합니다.



서울과 부산 등 전국 각지에서 취약 계층 8천 명을 상대로, 285억 원 상당을 빌려준 뒤 이자 226억 원을 받은 불법 사금융 업체 관계자 등 202명이 경찰에 붙잡혔습니다.



이들은 대부업 등록도 하지 않고, 텔레그램 등으로 사들인 대부 희망자 명단에 오른 이들에게 소액·단기 대출을 해주겠다며 접근한 걸로 파악됐습니다.



이 중엔 20만 원을 빌린 채무자에게 대출 당일 40만 원을 갚으라고 하는 경우도 있었는데, 이를 연이율로 환산하면 3만 6천500%에 달합니다.



기한을 넘기면 시간당 1만 원의 연체비를 부과했고, 상환하지 못할 경우 연계된 다른 업체에서 더 큰돈을 빌리도록 유도하는 수법도 썼다는 게 경찰 설명입니다.



한 피해자는 이런 방식으로 28개 업체에서 337회에 걸쳐 5억 9천여만 원을 빌리고 이자만 약 8억 3천만 원을 낸 걸로 조사됐습니다.



이들 일당은 채무자가 돈을 갚지 못하면 가족과 지인들에게 연락하겠다며 협박 문자를 보내기도 했습니다.



경찰은 지난 1월부터 9개월간 불법 사금융 업체 사무실 10여 곳을 압수수색하고 범죄 수익금 164억 원을 기소 전 추징 보전했습니다.



또, 대부 희망자들을 유입하는 허위 대부 중개 사이트 18개를 차단하고 불법 대부 광고에 사용된 전화번호 40대를 이용 중지 시켰습니다.



경찰은 "단기, 소액 대출이 가능하다는 대출 권유 전화나 문자메시지에 대해 각별히 주의해 달라"고 당부했습니다.



(취재 : 조민기, 영상편집 : 윤태호, 화면제공 : 경기남부경찰청, 제작 : 디지털뉴스부)