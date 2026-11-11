4∼5%대 급등한 코스닥, 이틀 연속 매수 사이드카 발동

▲ 코스피가 장 초반 보합을 나타내고 있는 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다.
코스닥 지수가 4% 넘게 급등하면서 이틀 연속 매수 사이드카가 발동됐습니다.
한국거래소는 오늘(11일) 오전 11시 28분 44초 코스닥150선물가격과 현물지수의 변동으로 프로그램매수호가 일시효력정지인 매수 사이드카를 발동했습니다.
이에 따라 프로그램매수호가의 효력이 5분간 일시 정지됐습니다.
발동 당시 코스닥150선물가격은 어제 종가보다 6.06%, 66.20포인트 오른 1,158.60을 기록했습니다.
코스닥150현물지수도 6.19%, 67.42포인트 상승한 1,156.27을 나타냈습니다.
코스닥 매수 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격보다 6% 이상 오르고, 코스닥150지수가 직전 거래일 최종 수치보다 3% 이상 상승한 상태가 동시에 1분간 지속되면 발동됩니다.
어제(10일)도 코스닥 시장에 매수 사이드카가 발동돼 이틀 연속 이어졌습니다.
오전 11시 32분 기준 코스피는 전장보다 1.19% 오른 5,301.46을 기록했습니다.
코스닥은 4.75% 급등한 699.34를 나타냈습니다.
이후 코스닥 지수는 5% 넘게 오르며 700선을 회복하기도 했습니다.
(사진=연합뉴스)
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