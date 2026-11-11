4∼5%대 급등한 코스닥, 이틀 연속 매수 사이드카 발동

▲ 코스피가 장 초반 보합을 나타내고 있는 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다.

코스닥 지수가 4% 넘게 급등하면서 이틀 연속 매수 사이드카가 발동됐습니다.한국거래소는 오늘(11일) 오전 11시 28분 44초 코스닥150선물가격과 현물지수의 변동으로 프로그램매수호가 일시효력정지인 매수 사이드카를 발동했습니다.이에 따라 프로그램매수호가의 효력이 5분간 일시 정지됐습니다.발동 당시 코스닥150선물가격은 어제 종가보다 6.06%, 66.20포인트 오른 1,158.60을 기록했습니다.코스닥150현물지수도 6.19%, 67.42포인트 상승한 1,156.27을 나타냈습니다.코스닥 매수 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격보다 6% 이상 오르고, 코스닥150지수가 직전 거래일 최종 수치보다 3% 이상 상승한 상태가 동시에 1분간 지속되면 발동됩니다.어제(10일)도 코스닥 시장에 매수 사이드카가 발동돼 이틀 연속 이어졌습니다.오전 11시 32분 기준 코스피는 전장보다 1.19% 오른 5,301.46을 기록했습니다.코스닥은 4.75% 급등한 699.34를 나타냈습니다.이후 코스닥 지수는 5% 넘게 오르며 700선을 회복하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)