"젠슨 황 없는 엔비디아 상상 어려워…주가, 그의 자리 유지에 달려"

▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO

엔비디아 주가의 향후 전망은 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 자리를 지킬지 여부에 달렸다고 블룸버그통신이 10일(현지 시간) 보도했습니다.엔비디아에 대해 유일하게 '매도' 의견을 낸 시포트 글로벌 시큐리티스의 제이 골드버그는 "젠슨 황이 떠난다면 주가 상승 전망도 함께 사라질 것"이라며 "젠슨 황 없는 엔비디아는 상상하기 어렵다. 그가 축출된다면 주가는 폭락할 것이다. 그럴 가능성이 얼마나 되는지는 알 수 없지만, 현실화하면 엄청난 타격이 될 것"이라고 말했습니다.엔비디아 주식을 보유한 아프리오 웰스 매니지먼트의 시메온 월리스 최고투자책임자(CIO)는 "중간선거 이전부터 시장은 AI 구축 비용에 대한 시각을 바꾸고 있었고, 선거 결과는 불확실성을 더 키웠다"면서 "이제 엔비디아 이사회가 어떤 결정을 내릴지 지켜봐야 하는데 이는 불확실성을 더 키우는 것"이라고 말했습니다.이번 사태 이전에도 엔비디아 주가는 하락세였습니다.AI 인프라 구축에 투입되는 수천억 달러에 달하는 자본지출의 수익성을 둘러싼 의문과 미 중간선거 결과 데이터센터 건설이 둔화할 것이라는 전망이 확산하면서입니다.이에 엔비디아 주가는 6주 연속 하락세를 이어가고 있습니다.6주 연속 하락은 2012년 이후 처음입니다.현재 주가는 10월 6일 고점에서 29% 급락한 상태입니다.주가 급락으로 인해 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 12배 미만으로 낮아졌습니다.2013년 이후 가장 낮습니다.S&P500 지수 대비 2002년 이후 가장 저렴한 수준입니다.애너리스트들은 엔비디아의 3분기와 2027회계연도 매출과 이익이 90% 이상 급증할 것으로 전망합니다.이러한 성장세와 낮은 밸류에이션이 월가가 엔비디아에 대해 거의 만장일치로 긍정적인 전망을 유지하는 주된 이유입니다.블룸버그가 집계하는 애널리스트 82명 중 78명이 엔비디아에 대해 '매수' 의견을 제시했습니다.평균 목표주가는 320달러로, 향후 12개월간 주가가 90% 이상 상승할 것이라는 전망입니다.퓨처럼 그룹의 대니얼 뉴먼 CEO는 엔비디아가 지닌 가격 결정력, AI 공급망 전반에 걸친 지배력, 탄탄한 수익성은 현 주가 수준에서 일부 투자자들에게 매력적인 요소가 될 수 있다고 평가했습니다.그는 "긍정적 시나리오는 이번 일이 개인적인 부적절한 처신에 그치고, 조사 결과 다른 잘못이 없는 것으로 밝혀지는 것으로, 이 경우 주가는 회복될 것"이라고 말했습니다.이어 "문제는 우리가 상황을 알 수 없다는 점"이라며 "AI 산업의 전망은 긍정적으로 보지만 엔비디아는 지켜보고 있다. 많은 투자자도 비슷하게 생각할 것이다. 주가 하락으로 투자 기회가 많이 생겼지만, 불확실성이 해소되기 전까진 엔비디아 대신 다른 종목을 선택할 수 있다"고 덧붙였습니다.(사진=게티이미지)