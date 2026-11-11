젠슨 황 스캔들, 제2의 정찰풍선 사태 되나?…미중 관계 냉각 가능성

▲ 젠슨 황과 앨리스 황

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들이 미중 관계를 경색시키는 촉매제가 될 가능성이 제기되고 있습니다.중국 당국의 공식 부인에도 불구하고 이번 스캔들이 2023년 '정찰풍선' 사태 당시의 미중 간 냉각기를 재연할 것이라는 관측입니다.황 CEO가 혼외 관계를 인정한 가운데 그 상대방으로 지목된 앨리스 황(중국명 황러)의 중국 스파이 의혹이 미국의 중국 압박 무기로 쓰일 수 있다는 분석이 나왔다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 10일(현지 시간) 전했습니다.중국 분석가들은 이번 스캔들이 간첩 사건으로 번지지 않더라도 양국 관계에 영향을 미칠 수 있다고 지적했습니다.특히 앨리스 황이 임원으로 재직했던 싱가포르 클라우드 기업 메가스피드가 미국의 대중국 반도체 수출 규제를 우회해 중국 기업들에 엔비디아의 첨단 AI 칩을 공급하도록 도왔다는 의혹까지 더해지면서 미국의 규제 압박은 더욱 거세질 전망입니다.중국 난징대 국제관계학원 주펑 원장은 인공지능(AI)의 디커플링(decoupling·공급망 등 분리)이 심화하고 중국 첨단기술 산업에 대한 미국의 압박이 더욱 강화될 것이라고 말했습니다.그는 "미국 상하원 위원회들이 조사를 진행할 것이라는 점이 중요하다"며 "이번 사건은 미중 관계에서 제2의 정찰풍선 사태가 될 것"이라고 지적했습니다.이어 "조사 결과가 중요한 것이 아니다"라며 "조사 과정 자체가 반중 물결을 불러일으킬 것"이라고 강조했습니다.또한 미 의회의 강경파들이 수출 통제 확대와 중국 AI 플랫폼에 대한 보다 엄격한 규제를 요구할 것이라고 그는 덧붙였습니다.2023년 2월 중국 정찰풍선이 미국 본토 상공을 가로지르다 격추돼 바다로 떨어진 사건으로 미중 관계는 몇 달간 경색됐습니다.중국 측은 이에 대해 정찰용 풍선이 아닌 과학연구용 민간 비행선이라고 주장하며 미국 측의 과잉 대응이라고 비판했습니다.다만 앨리스 황의 스파이 의혹과 관련해 중국 정부가 직접 개입했다는 증거가 없는 만큼 양국 관계가 정찰풍선 사태에 버금가는 외교적 위기로 치닫지는 않을 것이라는 전망도 나옵니다.중국 푸단대 미국연구센터 신창 교수는 이번 의혹이 공식 기소로 이어지는지와 관계없이 미중 관계에 부담을 줄 수도 있지만 "미중 관계를 탈선시킬 정도에 이르지는 않을 것"이라고 지적했습니다.그러면서 언론의 집중적인 관심이 잦아들면 정찰풍선 사태 때와 마찬가지로 양국 간 긴장도 완화될 수 있다고 지적했습니다.중국 칭화대 국제안보전략센터 쑨청하오 연구원도 양국 외교 관계가 정찰풍선 사태 때만큼 영향을 받지는 않을 것으로 내다보면서도 반도체 수출 심사 강화, 제3국으로의 유통 경로에 대한 집중 추적 등은 이뤄질 수 있다고 덧붙였습니다.