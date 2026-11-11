인천항-중국 산둥성 르자오항 신규 컨테이너 항로 취항

▲ 인천 신항 컨테이너터미널

인천항만공사(IPA)는 인천항과 중국 산둥성 르자오항을 잇는 컨테이너 정기선 신규 항로가 첫 취항했다고 오늘(11일) 밝혔습니다.새로 개설된 RIX(Rizhao Incheon Express) 항로는 르자오항과 인천 신항 선광컨테이너터미널(SNCT)을 직접 연결합니다.산둥원양해운그룹(SMC)이 1천TEU(1TEU는 20피트짜리 컨테이너 1대)급 컨테이너선 1척을 주 2항차 운항할 예정입니다.철강·석유화학·제지 산업이 발달한 르자오항은 지난해 화물 처리량이 5억 8천만t에 달하는 중국 내 6위 항만입니다.IPA는 이번 항로 개설로 수도권과 산둥성 남부 지역 간 물류 비용이 절감돼 연간 12만TEU의 신규 물동량이 창출될 것으로 기대했습니다.인천항은 산둥성 권역의 주요 항만인 칭다오·웨이하이·옌타이·스다오항 간 컨테이너 항로도 운영 중입니다.인천항과 산둥성 항만 간 컨테이너 물동량은 78만TEU가량으로, 대중국 물동량(220만TEU)의 35% 수준입니다.IPA 관계자는 "르자오 항로가 새롭게 추가되면서 물동량 증대에 큰 도움이 될 것"이라며 "신규 항로의 화물 유치와 서비스 개선에 힘쓰겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)