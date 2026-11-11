헤그세스 탄핵안 표결 무산…트럼프 "민주당 처참히 실패"

▲ 헤그세스 미 국방장관

미국 공화당이 하원에서 추진되던 피트 헤그세스 국방장관의 탄핵소추안 본회의 표결을 저지했습니다.중간선거 참패 직후 시작된 민주당의 첫 공세를 일단 막아낸 셈입니다.다만 헤그세스 장관이 계속 자리를 지킨다면 중간선거 압승으로 상·하원을 모두 장악한 민주당이 내년 초 다수당 지위를 활용해 재차 탄핵을 추진할 가능성이 큽니다.미 하원은 10일(현지 시간) 헤그세스 장관 탄핵소추안을 상임위원회에 회부하는 안건을 절차 투표에 부쳐 찬성 211표 대 반대 204표로 통과시켰습니다.이에 따라 탄핵소추안은 본회의에 바로 올라가는 대신 법제사법위원회로 넘어갑니다.본회의 심의와 표결을 저지하고, 현재 공화당이 장악하고 있는 법사위로 보냄으로써 탄핵소추안을 사실상 폐기한 것입니다.공화당 의원 중에는 도널드 트럼프 대통령과 척을 져 헤그세스 장관 탄핵소추안을 발의한 토머스 매시 의원을 제외하고는 모두 찬성표를 던졌습니다.공화당에서는 당초 소속 의원들의 출석률이 낮아 절차 표결이 부결될 것을 우려했으나, 정작 민주당 의원 11명이 불참했습니다.이로써 민주당이 벼르던 헤그세스 장관 탄핵소추는 일단 물거품이 됐지만, 내년 초 새 의회 출범까지 헤그세스 장관이 자리를 지킨다면 민주당이 탄핵을 재추진할 것으로 예상됩니다.공화당으로서는 중간선거 참패 직후 시작된 민주당의 공세를 일단 멈춰 세웠다는 의미가 있습니다.이란전쟁에 대한 여론의 반감이 큰 상황에서 탄핵소추안 상임위 회부라는 우회로를 통해 소속 의원 각자가 탄핵소추에 대한 찬반 입장을 내놔야 하는 본회의 표결을 피함으로써 정치적 부담을 덜었다는 평가도 나옵니다.특히 이날 절차 표결 통과는 공화당 하원 원내대표에 법사위원장인 짐 조던 의원이 선출되고 몇 시간 되지 않아 이뤄졌습니다.조던 의원은 트럼프 대통령 방어에 앞장서 온 강경파 측근입니다.공화당 하원 1인자에 선출되자마자 당을 결집시켜 헤그세스 장관의 탄핵소추를 막아내며 성공적으로 데뷔한 것입니다.트럼프 대통령은 반색했습니다.그는 소셜미디어 트루스소셜에 "민주당의 헤그세스 탄핵 시도가 처참하게 실패했다!"면서 헤그세스 장관의 무죄가 입증된 것이라고 주장했습니다.트럼프 대통령은 "민주당은 미국을 계속해서 무기화하고 악용하고 있다. 그들은 저지돼야 한다!"고 덧붙였습니다.앞서 헤그세스 장관은 이날 아침 기자회견을 통해 "탄핵소추안은 정치적 쇼에 불과하다"면서 "나는 작전 수행을 자랑스럽게 생각하며 내일이라도 똑같이 할 것"이라며 탄핵 시도에 정면으로 반발했습니다.헤그세스 장관에 대한 이번 탄핵소추안은 당초 하원에서는 통과 가능성이 크다는 관측이 높았습니다.이날 절차 표결이 부결됐다면 11일 본회의에서 탄핵소추안 표결이 이뤄질 예정이었습니다.현재 공화당이 218석, 민주당이 214석이지만 가결에 필요한 공화당 이탈표가 충분할 것이라는 전망이 우세했습니다.(사진=게티이미지)