"대통령에서 피의자까지 단 이틀"…300만 명 돈 묶이고 쫓겨난 전말 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



대통령 사임 거부 후 만장일치 파면: 산티아고 페냐 파라과이 대통령이 11월 5일 사임을 발표했으나 의회는 면책 특권을 박탈하기 위해 사임을 거부하고, 이튿날 상원 만장일치(44표)로 파면을 결정했습니다.



우에노 은행 정리와 대통령의 '배임·사익 행정' 혐의: 성인 인구 60%(300만 명)가 쓰던 디지털 은행 '우에노 은행'이 지급 불능으로 정리 절차에 들어가며 뱅크런이 발생했고, 페냐 전 대통령이 지주사 주주 이력과 측근 중앙은행장 임명을 이용해 공공자금 8억 5,000만 달러를 몰아준 혐의로 구금되었습니다.



국가 예금 보장 발동과 붕괴된 국가 신뢰: 파라과이 당국은 1인당 보장 한도를 적용해 예금자 97%의 소액 예금과 연금 수령액 보전에 나섰으나, 이번 사태로 국제 시장에서 구축해 온 정치·경제적 신인도에 치명적인 타격을 입었습니다.

01. 사임 대신 파면

바실리오 누녜스 | 파라과이 상원의장

투표가 종료되었습니다. 유죄(탄핵 찬성) 44표, 결석 1명입니다.

바실리오 누녜스 | 파라과이 상원의장

투표 결과에 따라, 피고인 산티아고 페냐 팔라시오스는 직무상 비위 행위에 대해 유죄가 선고되었으며 이에 따라 파라과이 공화국 대통령직에서 완전히 파면됩니다.

02. 파면 하루 만에 구금

03. 대통령과 은행, 어떤 관계였나

04. 묶였던 돈은 돌아올까?

신티아 바르가스(학생) | 우에노 은행 사태 피해 고객

왜냐고요? 그들이 탐욕을 억제하지 못했기 때문입니다. 내일 당장 살아갈 방법조차 없는 파라과이 국민들의 처지는 조금도 생각하지 않았던 것이죠.

05. 대통령은 바뀌었지만, 흔들리는 신뢰

Deep Dive Q&A

11월 5일 산티아고 페냐 파라과이 대통령은 스스로 자리에서 물러나겠다고 했습니다. 하지만 사임은 받아들여지지 않았고, 이튿날 파라과이 상원은 대통령을 파면했습니다. 그리고 다음 날, 전직 대통령이 된 페냐는 자신을 경호하던 군부대에 구금됐습니다. 사임 발표부터 구금까지 단 이틀이 걸렸습니다. 대통령에서 피의자가 되기까지 그 사이 무슨 일이 있었던 걸까요?페냐 대통령은 지난 5일 사임을 발표했지만 사임 수리를 위한 의회 표결은 무산됐습니다. 대신 야권을 중심으로 파라과이 의회는 탄핵 절차를 밟았는데요. 사임이 받아들여질 경우, 전직 대통령에겐 종신 상원의원직과 형사 책임을 피할 수 있는 면책 특권이 주어지기 때문이었습니다. 이튿날 파라과이 상원은 탄핵 심판을 열었고, 재적 의원 45명 가운데 출석한 44명이 전원 찬성해 파면을 결정했습니다.여당이 다수인 상원에서 나온 만장일치였습니다. 파라과이에서 탄핵으로 대통령이 물러난 건 1989년 민주화 이후 두 번째입니다. 페냐 전 대통령은 종신 상원의원직도 면책 특권도 갖지 못하게 됐습니다.2028년 8월까지 남은 페냐의 임기는 페드로 알리아나 부통령이 이어받게 됐습니다.면책 특권이 사라지자 검찰이 움직였습니다. 파면 직후 체포가 명령됐고, 페냐 전 대통령은 가택 연금 상태에 놓였습니다. 법원이 도주와 증거 인멸을 막기 위해 재판 전 구금을 결정한 겁니다. 페냐 전 대통령은 이후 수도 아순시온에 위치한 대통령 경호연대 소속 한 군 시설로 옮겨져 구금됐습니다.혐의는 배임과 사익을 위한 행정 행위입니다. 그리고 그 중심엔 파라과이 성인 인구의 60% 정도가 쓰던 디지털 은행 '우에노 은행'이 있었습니다. 지난 3일 파라과이 중앙은행은 우에노 은행의 지급 능력 비율이 법정 최저치의 절반에도 미치지 못한다며 정리 절차를 발표했습니다. 앱과 카드, 이체가 멈췄고, 돈을 인출하지 못한 사람들은 거리로 뛰쳐나와 시위대에 합류했습니다.그런데 페냐 전 대통령은 2025년 3월까지 우에노 은행의 지주회사인 우에노 홀딩스의 주주였습니다. 페냐 전 대통령은 또 취임 직후 당시 우에노 은행장이던 카를로스 카르발로를 중앙은행장으로 임명했습니다. 감독을 받아야 할 쪽 사람을 감독 기관의 수장으로 앉힌 셈이죠. 이후 우에노 은행에는 공공기관과 연기금 등의 자금 약 8억 5천만 달러(약 1조 2천억 원)가 맡겨졌고, 그중엔 국가 연기금 자금도 약 3억 8천만 달러가 포함됐습니다.검찰은 페냐가 대통령 지위를 이용해 공공기관과 국영 기업이 우에노 은행에 자금을 맡기도록 영향력을 행사한 걸로 보고 있습니다. 크리스티안 베니테스 검사는 최대 징역 10년이 선고될 수 있다고 밝혔습니다. 카르발로 전 중앙은행 총재도 배임 등의 혐의로 기소돼 구금 시설에 수감하라는 법원 명령을 받았습니다. 페냐 전 대통령은 혐의를 부인하고 있지만 탄핵과 별개로 검찰 수사 역시 진행되고 있습니다. 우에노 은행 창업자이자 전 최고 경영자인 미겔 바스케스 등 전직 임원 6명이 재판 전 구금됐고, 전 경영진과 관계자 등 27명은 신뢰 위반과 사기 미수 등의 혐의로 기소됐습니다.우에노 은행 고객 300만 명의 돈은 어떻게 됐을까요?중앙은행은 7일, 예금자 약 120만 명에게 1억 6천만 달러에 해당하는 금액이 지급됐다고 밝혔습니다. 국가 예금 보장 제도에 따른 지급입니다. 이 제도는 1인당 최대 2억 2,830만 파라과이 과라니(약 5,100만 원)까지 예금을 보장합니다. 우에노 은행 예금자의 약 97%를 보호할 수 있는 겁니다. 우에노 은행으로 연금을 받던 퇴직자 약 3만 2천 명은 다른 은행으로 옮겨 받을 예정입니다. 국영 연금기금은 연금 지급이 평소와 같이 이뤄진다고 밝혔습니다.대통령직을 승계한 알리아나 부통령 역시 여당인 콜로라도당 출신이어서, 국민 불신이 적지 않습니다. 파라과이는 2024년 사상 처음으로 국제 신용평가사로부터 투자 적격 판단을 받았고, 지난해엔 사상 최대인 11억 5천만 달러(약 1조 6천억 원)의 외국인 투자를 유치했습니다. 하지만 이번 사태로 국제사회에 내세워 온 정치·경제적 안정성이 흔들리게 됐습니다.5일 사임 발표, 6일 파면, 7일 구금. 대통령에서 구금된 피의자가 되기까지, 단 이틀이었습니다. 하지만 풀리지 않은 질문은 아직 남아 있습니다. 공공 자금이 왜 한 은행으로 몰렸는지, 대통령은 그 과정에서 어떤 역할을 했는지, 수사와 재판은 그 답을 어디까지 밝혀낼 수 있을까요? 그리고 300만 명이 맡겨둔 돈은 실제로 얼마나 돌아올 수 있을까요?A1. 대통령이 스스로 사임할 경우 파라과이 헌법상 전직 대통령에게 부여되는 '종신 상원의원' 자격과 강력한 '형사상 면책 특권'을 유지하게 되기 때문입니다. 의회는 페냐 전 대통령이 우에노 은행 관련 대규모 비리 및 배임 혐의에 대한 법적 책임을 회피하지 못하도록 사임안 표결을 무산시키고, 상원 재적 의원 만장일치(44표 찬성)로 직위를 박탈하는 파면 결정을 내려 면책 특권을 완전히 제거했습니다.A2. 페냐 전 대통령은 우에노 은행 지주사의 주요 주주 신분을 유지한 상태에서, 취임 직후 해당 은행장(카를로스 카르발로)을 금융 감독 수장인 중앙은행 총재로 임명했습니다. 이후 대통령의 직권과 영향력을 행사해 국가 연기금 3억 8,000만 달러를 포함한 총 8억 5,000만 달러(약 1조 2,000억 원) 규모의 공공 자금과 국영기업 자금을 지급 능력이 부실한 우에노 은행에 집중 예치하도록 유도하여 사익을 챙기고 금융 시스템에 막대한 부실을 초래했습니다.