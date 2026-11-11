초등생 근육 녹아내렸다…'축구장 30바퀴' 땡볕 체벌

한여름 초등생에게 축구장을 반복적으로 도는 체벌을 내렸다가 근육이 녹아내리는 병을 앓게 한 교육시설 관계자들이 경찰 조사를 받고 있습니다.



충북경찰청 여성청소년범죄수사계는 충주의 한 교회 부설 비인가 교육시설 교사 A씨와 교장·교감 등 5명에 대해 아동학대 중상해 등 혐의의 고소장을 접수해 수사하고 있습니다.



A씨 등은 지난 6월 서충주 생활체육공원 축구장에서 초등생 11살 B군 등 학생 17명에게 축구장 30바퀴를 뛰도록 강요한 혐의를 받고 있습니다.



B군은 당시 쓰러져 응급실로 이송됐고 산소 공급이 원활하지 않아 근육 세포가 손상, 괴사하는 횡문근융해증 진단을 받아 중환자실 치료를 받았습니다.



A씨는 자신이 수업을 진행할 때만 B군 등이 성경을 크게 읽는다는 이유로 이 같은 체벌을 내린 것으로 전해졌습니다.



경찰은 B군의 체벌에 학교 측도 관여됐는지 등 고소장을 바탕으로 정확한 사실 관계를 확인할 방침입니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 김나온, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)

