걸그룹 리센느가 쿠팡플레이와 손잡고 데뷔 첫 단독 콘서트를 개최한다.
11일 쿠팡플레이는 더뮤즈엔터테인먼트와 함께 오는 2027년 2월 19일(금)부터 21일(일)까지 3일간 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 리센느의 첫 단독 콘서트 '2027 RESCENE CONCERT IN SEOUL'을 개최한다고 밝혔다.
이번 공연은 지난 2024년 데뷔한 리센느가 약 3년 만에 처음으로 선보이는 단독 콘서트다. 그간 '러브 어택(LOVE ATTACK)', '프리티 걸(Pretty Girl)', '핀볼(Pinball)', '데자부(Déjà vu)' 등 독창적인 음악적 색깔을 바탕으로 역주행 신화와 음원 차트 1위를 기록해 온 리센느는 최근 발매한 미니 4집 '펄스(PULSE)'를 통해 대중성과 음악성을 동시에 입증했다. 이번 무대는 리센느의 음악적 역량과 브랜드 가치를 증명하는 결정적 이정표가 될 전망이다.
특히 이번 콘서트는 리센느의 확고한 콘텐츠 경쟁력과 지드래곤, 빅뱅 등의 초대형 라이브 이벤트를 연출해 온 쿠팡플레이의 라이브 엔터테인먼트 인프라가 결합해 기대를 모은다. 양측은 지난 8월 '2026 쿠팡플레이 시리즈' 하프타임 쇼 등을 통해 검증된 시너지를 입증한 바 있다.
첫 단독 콘서트를 앞둔 리센느는 "데뷔 때부터 간절히 바라왔던 첫 단독 콘서트를 개최하게 되어 꿈만 같다"며 "오랫동안 기다려주신 팬분들께 소중한 시간을 선물해 드릴 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 소감을 전했다.
한편 '2027 RESCENE CONCERT IN SEOUL'의 티켓 예매는 오는 12월 쿠팡플레이 모바일 앱을 통해 단독으로 진행된다.
강선애 기자
(SBS연예뉴스 강선애 기자)
'대세 걸그룹' 리센느, 데뷔 첫 단독 콘서트 개최…"꿈만 같다"
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