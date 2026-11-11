'대세 걸그룹' 리센느, 데뷔 첫 단독 콘서트 개최…"꿈만 같다"

걸그룹 리센느가 쿠팡플레이와 손잡고 데뷔 첫 단독 콘서트를 개최한다.



11일 쿠팡플레이는 더뮤즈엔터테인먼트와 함께 오는 2027년 2월 19일(금)부터 21일(일)까지 3일간 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 리센느의 첫 단독 콘서트 '2027 RESCENE CONCERT IN SEOUL'을 개최한다고 밝혔다.



이번 공연은 지난 2024년 데뷔한 리센느가 약 3년 만에 처음으로 선보이는 단독 콘서트다. 그간 '러브 어택(LOVE ATTACK)', '프리티 걸(Pretty Girl)', '핀볼(Pinball)', '데자부(Déjà vu)' 등 독창적인 음악적 색깔을 바탕으로 역주행 신화와 음원 차트 1위를 기록해 온 리센느는 최근 발매한 미니 4집 '펄스(PULSE)'를 통해 대중성과 음악성을 동시에 입증했다. 이번 무대는 리센느의 음악적 역량과 브랜드 가치를 증명하는 결정적 이정표가 될 전망이다.



특히 이번 콘서트는 리센느의 확고한 콘텐츠 경쟁력과 지드래곤, 빅뱅 등의 초대형 라이브 이벤트를 연출해 온 쿠팡플레이의 라이브 엔터테인먼트 인프라가 결합해 기대를 모은다. 양측은 지난 8월 '2026 쿠팡플레이 시리즈' 하프타임 쇼 등을 통해 검증된 시너지를 입증한 바 있다.



첫 단독 콘서트를 앞둔 리센느는 "데뷔 때부터 간절히 바라왔던 첫 단독 콘서트를 개최하게 되어 꿈만 같다"며 "오랫동안 기다려주신 팬분들께 소중한 시간을 선물해 드릴 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 소감을 전했다.



한편 '2027 RESCENE CONCERT IN SEOUL'의 티켓 예매는 오는 12월 쿠팡플레이 모바일 앱을 통해 단독으로 진행된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)