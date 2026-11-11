영국 기지에 있던 미 군용기 10여 대, 다른 기지로 재배치

▲ KC-135 미군 공중급유기 (자료사진)

영국 밀든홀 공군기지에 있던 미국 군용기 10여 대가 지난 9일(현지 시간) 다른 곳으로 떠났다고 미국 일간지 워싱턴포스트(WP)가 비행 추적 데이터를 토대로 보도했습니다.이는 최근 두 달 사이 영국 기지에서 미군 자산이 재배치된 두 번째 사례입니다.WP가 확인한 비행 추적 데이터에 따르면 미 특수작전부대가 운용하는 오스프리 헬기 3대와 KC-135R 스트래토탱커 공중급유기 10대가 잉글랜드와 스코틀랜드, 스페인과 독일에 있는 다른 기지들로 재배치됐습니다.앞서 미국 일간지 월스트리트저널(WSJ)은 미국이 이란의 위협에 따라 밀든홀 공군기지에 배치한 미군 항공기를 다른 지역으로 이동시켰다고 보도한 바 있습니다.그러나 잠재적 위협의 정확한 성격과 해당 조치의 이유가 무엇인지는 아직 불분명하다고 WP는 전했습니다.미 유럽사령부 대변인은 10일 이와 관련해 작전 보안을 이유로 미 군용기 이동이나 미군 보호를 위한 조치들에 대해 언급하지 않겠다고 밝혔습니다.그는 미 공군 항공기는 훈련과 실제 필요를 포함한 다양한 이유로 기지와 작전 거점을 옮길 수 있다고 덧붙였습니다.영국 국방부 대변인은 타국의 활동에 대해서는 언급하지 않는다고 밝히고 "항공기와 다른 자산은 작전상의 필요에 따라 정기적으로 이동한다"고 말했습니다.미국은 지난달에도 영국 RAF 페어퍼드 기지에 배치된 B-1 폭격기들을 본토로 복귀시킨 바 있습니다.당시 미 당국은 이란이 지원하는 세력이 드론 등을 이용해 페어퍼드 기지의 미군 항공기를 공격하려는 계획을 추진하고 있다고 판단했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)