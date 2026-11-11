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코스피, 미 '빅스텝' 우려 속 보합권 등락

박세용 기자
작성 2026.11.11 10:36 조회수
코스피, 미 '빅스텝' 우려 속 보합권 등락
▲ 코스피가 장 초반 보합을 나타내고 있는 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다.

미국의 기준금리 인상 가능성이 부각된 가운데 코스피는 오늘(11일) 장 초반 보합세를 나타내고 있습니다.

오늘 오전 9시 13분 현재 코스피는 어제보다 8.93포인트 내린 5,248.06입니다.

어제 순매수로 돌아서며 지수 상승에 힘을 보탠 외국인 투자자는 장 초반 다시 순매도를 나타내고 있습니다.

현재 외국인은 781억 원 매도 우위입니다.

기관은 699억 원을 순매수하고 있고, 개인도 현재 375억 원 매수 우위를 나타내고 있습니다.

간밤 뉴욕증시에서는 미국의 10월 소비자물가지수 CPI가 시장 예상치를 웃돈 가운데 기준금리 인상 가능성이 부각되자 3대 주가지수가 모두 하락했습니다.

다우존스30 산업평균지수는 0.30% 내렸고, 스탠더드앤드푸어스 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.38%, 0.74% 하락했습니다.

미국의 10월 CPI는 지난달 대비 0.4% 상승해 시장의 예상치를 웃돌았습니다.

(사진=연합뉴스)
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