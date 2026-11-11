도경수, 오늘(11일) 신곡 '달링' 발매…팬들 향한 진심 담은 발라드

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가수 겸 배우 도경수(D.O.)가 신곡 'Darling(달링)'으로 따뜻한 사랑의 메시지를 전한다.11일 소속사 블리츠웨이뮤직에 따르면 도경수는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 'Darling'을 발매한다.신곡 'Darling'은 사랑하는 존재를 바라보는 것만으로도 행복한 마음을 노래한 발라드 곡이다. 잔잔한 피아노 선율로 시작해 악기들이 하나둘 더해지며 감정을 쌓아 올리고, 도경수의 섬세한 보컬이 어우러져 깊은 여운을 남긴다. 가사에는 소유하려는 욕심이나 애태움 없이 존재만으로도 사랑할 수 있는 순수한 마음과 기다림의 감정을 담아냈다.특히 이번 신곡은 도경수가 팬들에게 전하는 마음이기도 하다. 자신이 사랑하는 사람이 더 많은 사랑을 받기를 바라는 마음과 함께 묵묵히 바라보고 응원하는 사랑을 담담하고 진정성 있게 그려냈다.앞서 공개된 콘셉트 포토와 뮤직비디오 티저에서는 푸른 풀숲과 따스한 햇살을 배경으로 도경수의 서정적이고 청초한 비주얼이 담겨 본편에 대한 궁금증을 높였다.현재 도경수는 '2026-2027 DOH KYUNG SOO CONCERT TOUR [DAY OFF]'를 진행 중이다. 서울과 마카오 공연에 이어 방콕, 자카르타, 가오슝, 싱가포르, 홍콩, 마닐라, 도쿄, 타이베이 등 글로벌 투어를 이어갈 예정이다.[사진=블리츠웨이뮤직 제공]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)