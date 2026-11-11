노시환과 메츠 워싱턴 코치의 한화 시절 인연, 미국 현지도 관심

▲ 한화 노시환

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미국프로야구 메이저리그(MLB) 진출을 노리는 노시환(한화 이글스)과 뉴욕 메츠의 조니 워싱턴 신임 타격 코치의 인연이 미국 현지에서 화제를 모으고 있습니다.MLB 네트워크 존 모로시 기자는 오늘(11일) 소셜미디어를 통해 "워싱턴 코치는 2021시즌 KBO리그 한화에서 노시환에게 큰 영향을 미쳤다"며 "노시환은 포스팅 시스템을 통해 미국 진출을 노리고 있다"고 전했습니다.메츠 소식을 다루는 매체 라이징 애플도 "워싱턴 코치는 한화에서 지도할 당시 노시환을 비롯해 여러 젊은 선수에게 큰 영향을 미쳤다"며 "노시환으로서는 메츠에 입단하고 싶은 마음이 조금 더 커졌을 것"이라고 짚었습니다.워싱턴 코치는 2010년 로스앤젤레스 다저스 마이너리그 코치로 지도자 생활을 시작했고 2017년 MLB 샌디에이고 파드리스 1루 코치, 2019년 샌디에이고 타격 코치를 거쳐 2020년 12월 한화 1군 타격 코치로 선임됐습니다.워싱턴 코치는 당시 리빌딩 과정을 겪는 한화에서 젊은 선수들의 성장을 이끌었고, 노시환의 성장 과정에도 영향을 미쳤습니다.노시환은 2021시즌 6홈런에 그쳤으나 2022시즌부터 매년 20개 이상의 홈런을 터뜨리며 KBO리그를 대표하는 거포로 성장했습니다.워싱턴 코치는 2022년 미국으로 돌아간 뒤 시카고 컵스, 로스앤젤레스 에인절스, 애틀랜타 브레이브스를 거쳐 최근 메츠에 합류했습니다.다만 워싱턴 코치와 인연이 노시환의 메츠행으로 이어질 가능성은 작아 보입니다.메츠 3루수 자리는 슈퍼스타 보 비솃이 차지하고 있기 때문입니다.비솃은 2021년과 2022년 아메리칸리그(AL) 최다 안타 1위를 기록한 선수로, 내년 시즌 연봉이 8천900만 달러(약 1천200억 원)에 달합니다.라이징 애플은 "메츠는 노시환이 필요하다고 판단하지 않을 것"이라며 "특히 데이비드 스턴스 메츠 운영 부문 사장은 노시환처럼 삼진이 많고 볼넷을 많이 얻지 못하는 유형의 선수를 영입하지 않는다"고 분석했습니다.(사진=한화 이글스 제공, 연합뉴스)