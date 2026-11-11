머피 밀워키 감독, MLB 최초로 3년 연속 올해의 감독

▲ 최초로 3년 연속 올해의 감독에 뽑힌 머피 밀워키 감독

올해 밀워키 브루어스를 이끌고 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈 정상을 밟은 팻 머피 감독이 올해의 감독을 최초로 3년 연속 석권했습니다.머피 감독은 오늘(11일) 공개된 미국야구기자협회(BBWAA) 내셔널리그 올해의 감독 투표 결과 1위 표 30표 중 20표를 쓸어 담아 124점을 기록해 월트 와이스 애틀랜타 브레이브스 감독(86점)과 돈 매팅리 필라델피아 필리스 감독(25점)을 따돌리고 영예를 안았습니다.머피 감독은 올해의 감독을 3년 내리 석권한 역사상 첫 사령탑이라는 이정표를 세웠습니다.올해의 감독을 3회 이상 수상한 역대 10번째 감독이기도 합니다.고(故) 보비 콕스 전 감독, 토니 라루사 전 감독, 벅 쇼월터 전 감독이 가장 많은 4번씩 올해의 감독에 뽑혔으며 머피 감독은 더스티 베이커 전 감독, 조 매든 전 감독, 테리 프랭코나 전 감독 등과 함께 3회 수상으로 뒤를 잇습니다.아메리칸리그 올해의 감독으로는 시카고 화이트삭스를 지휘한 윌 베너블 감독이 선정됐습니다.베너블 감독은 1위 표 절반인 15표를 휩쓰는 등 111점을 받아 탬파베이 레이스를 아메리칸리그 챔피언으로 이끈 케빈 캐시 감독(98점)을 제쳤습니다.베너블 감독은 100패 이상 당한 팀을 1년 만에 완전히 바꿔 올해의 감독 영광을 안은 역대 4번째이자 아메리칸리그 세 번째 감독이 됐습니다.지난해 60승 102패를 기록한 화이트삭스는 올해에는 84승 78패를 올려 아메리칸리그 중부지구 2위로 와일드카드를 따내 포스트시즌에 진출했습니다.교황 레오 14세가 응원해 더욱 유명해진 화이트삭스는 2023∼2025년 3년 내리 100패를 당한 최약체에서 환골탈태했습니다.베너블 감독에 앞서 폴 몰리터 전 미네소타 트윈스 감독, 프랭크 로빈슨 전 볼티모어 오리올스 감독, 돈 매팅리 전 마이애미 말린스 감독이 100패 이상 당한 팀을 1년 만에 경쟁력 있는 도전자로 바꿔 올해의 감독에 뽑혔습니다.(사진=게티이미지)