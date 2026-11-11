메이저리그 3대 올스타 배출한 '명문 가문' 아버지 밥 분 별세

▲ 메이저리그 3대 올스타를 배출한 집안의 아버지 밥 분

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미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 3대째 선수로 활약한 가문의 아버지이자 명포수 출신인 밥 분이 78세 일기로 세상을 떠났습니다.분의 큰아들 브렛 분은 오늘(11일) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 아버지의 부고를 알렸다고 AP통신이 전했습니다.브렛은 SNS에서 "아버지는 나의 멘토이자 코치이고, 정신적 지주였다"고 밝혔습니다.그는 또 "아버지는 나에게 프로선수가 되는 법을 가르쳤을 뿐 아니라 진정한 남자가 되는 법도 가르쳤다"며 "이제 편히 쉬세요. 사랑해요 아버지"라고 애도했습니다.아버지와 아들뿐 아니라 할아버지까지 메이저리그 선수로 활약한 분 집안은 손꼽히는 야구 명문 가문입니다.3대째 메이저리그 선수를 배출한 다섯 가문 중 최초의 집안이며 3대 모두 올스타에 선정된 유일한 집안입니다.1948∼1960년 내야수로 뛴 할아버지 레이 분은 두 차례 올스타 포수로 뽑혔으며 클리블랜드 인디언스(가디언스의 전신) 시절이던 1948년에는 월드시리즈 우승컵도 안았습니다.아버지 밥 분은 1972∼1990년 포수로 활약하며 4차례나 올스타에 뽑혔습니다.또한 7번이나 골드글러브를 받은 밥 분은 1980년 필라델피아 필리스를 월드시리즈 우승으로 이끈 포수였습니다.밥 분은 현역 은퇴 후 캔자스시티 로열스와 신시내티 레즈 감독도 맡았습니다.밥 분의 두 아들 브렛 분과 에런 분도 메이저리그에서 활약했습니다.형 브렛은 1992∼2005년 강타자로 활약하며 3차례 올스타에 선정됐습니다.동생 에런은 1997∼2009년 역시 내야수로 뛰며 한 차례 올스타에 뽑혔습니다.또한 에런은 2018년부터 메이저리그 최고 명문 구단 뉴욕 양키스 감독을 맡고 있습니다.(사진=AP, 브렛 분 SNS 캡처, 연합뉴스)