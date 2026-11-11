'흑백요리사' 세계관 음악으로 확장…넷플릭스, '흑백 가수: 보컬 계급 전쟁' 내년 공개

넷플릭스가 '흑백요리사'를 잇는 새로운 '흑백' 신드롬을 예고했다.



11일 넷플릭스는 신규 예능 '흑백 가수: 보컬 계급 전쟁'의 제작 및 2027년 공개 확정 소식을 발표했다.



'흑백 가수: 보컬 계급 전쟁'은 이름 자체가 장르인 '백가수'들과 오직 목소리로 가치를 증명하고자 이름을 지우고 도전하는 '흑가수'들이 맞대결을 펼치는 음악 서바이벌 프로그램이다. 연차, 경력, 인지도를 내려놓고 오직 노래 하나로 끝장을 보는 치열한 생존 경쟁을 담아낸다.



특히 서바이벌 예능 흥행 보증수표로 불리는 제작진의 만남이 기대를 모은다. '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시리즈로 글로벌 센세이션을 일으킨 김학민 PD와 '저스트 메이크업'의 박성환 PD가 과거 '싱어게인' 이후 다시 한 번 의기투합해 최고의 보컬리스트를 가려낼 무대를 선보인다.



여기에 대한민국 대중음악을 대표할 '백가수'들과 목소리 외에는 모든 것을 지우고 무대에 서는 '흑가수' 라인업 또한 궁금증을 높인다.



제작진은 "'흑백요리사'에 이어 '흑백'의 세계관을 음악이라는 새로운 무대로 확장하게 되어 설렌다"라며 "백가수로 등장할 레전드 가수들이 명성을 지켜낼지, 세상을 놀라게 할 흑가수들이 판을 뒤집을지, 다시 한번 펼쳐질 계급 전쟁의 짜릿한 승부와 예측 불가능한 반전을 기대해 달라"고 밝혔다.



[사진=넷플릭스]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)