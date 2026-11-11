[자막뉴스] 하루 6번 '클럽 마약'에 취해 동물 진료…수시로 '셀프 투약' 수의사 적발

의료용 마약류인 케타민을 빼돌려 92회 셀프 투약한 혐의를 받는 동물병원 수의사가 적발됐습니다.



케타민을 다량 구매한 뒤 동물 진료에 쓰지 않고 병원 진료실과 약제실에서 상습 투약한 수의사가 식품의약품안전처 수사팀에 덜미를 잡힌 겁니다.



문제의 수의사는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 서울중앙지방공소청에 송치됐습니다.



식약처 조사 결과에 따르면 A 씨는 7월부터 석 달간 총 254mL 상당의 케타민을 불법 투약했고, 1mL 내외의 케타민을 하루 최대 6회 셀프 투약하기도 했습니다.



동물에게 진료 목적으로 케타민을 투약한 것처럼 허위로 기록하기도 했고, 케타민 투약 상태로 반려동물 진료를 본 정황도 있었습니다.



케타민은 전신 마취제이자 향정신성의약품으로 이른바 '클럽 마약'으로도 불립니다.



A 씨는 지난해 11월부터 올해 7월까지 동물병원에서 펜타닐 패치를 비롯해 케타민과 부토르파놀, 펜터민 등 마약류에 대한 취급 보고를 고의로 누락한 것으로 조사됐습니다.



식약처는 올해 8월 접수한 A 씨에 대한 공익 제보를 바탕으로 현장 조사와 강제 수사를 진행했고, 국립과학수사연구원에 A 씨의 모발·소변 조사를 의뢰해 A 씨가 마약류를 투약했다는 사실을 입증했습니다.



식약처 마약수사팀의 압수수색 당시 이 동물병원에서는 2023년부터 2026년 8월 말까지 구입한 10mL 용량의 케타민 빈 병 76개와 인슐린 주사기 100여 개 등이 약제실, 수술실, 진료실, 원장 휴게실 등에 방치돼 있었던 것으로 알려졌습니다.



식약처는 이번 사건을 고리로 의료용 마약류 처방이 늘고 있는 동물병원에 대한 감시 강화를 추진하고 있습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)