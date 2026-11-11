수능 3주 전 '강의 중단'…사과문 내놨지만 분노 '활활'

온라인 교육 플랫폼 이투스의 대표 강사 이도가 강의 중단과 예능 홍보 논란에 대해 자필 사과문을 내놓았지만, 수험생들의 원성은 좀처럼 가라앉지 않고 있습니다.



이도는 어제(10일) 자신의 SNS를 통해, 지난해에 이어 올해도 수능 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못한 점을 인정하며, "건강 악화를 알고도 결정을 늦춰 수강생들에게 피해를 줬다"면서 "변명의 여지가 없는 자신의 잘못"이라고 사과했습니다.



건강을 이유로 수능 강의를 중단한 직후 논란이 된 예능 프로그램 제작발표회에 참석하고 개인 유튜브 채널을 홍보한 데 대해서도 "강사로서 해야 할 책임을 다하지 못한 채 외부 활동을 먼저 챙겼다"며 고개를 숙였습니다.



하지만 수험생들의 반응은 냉담합니다.



수강생들은 이도가 사과문에서 수능 3주 전에 강의를 중단한 것처럼 표현했으나, 실제로는 이미 8월부터 강의와 교재 제공, 질의응답이 대폭 지연되며 학습 차질이 이어졌다고 지적했습니다.



지난해에도 건강 문제로 강의를 마무리 짓지 못했던 만큼, 본업인 수능 대비에 집중했어야 한다는 비판과 함께 알맹이가 빠진 대중용 사과문이라는 불만이 잇따르고 있습니다.



앞서 이도는 수능을 3주 남짓 앞둔 지난달 29일 건강상의 이유로 강의 중단을 공지했습니다.



그러나 불과 일주일 뒤 에능 프로그램 제작발표회에 참석하는 등의 행보를 보이며 수험생들의 강한 항의를 받았습니다.



수강 웹사이트 플랫폼인 이투스 측은 이어지는 수험생들의 항의에 질의응답 게시판을 비공개로 전환하고 개별 문의로 대체하겠다고 밝혔습니다.



그러면서도 환불이나 대체 강의 등 피해 수험생을 위한 구체적인 보상책은 제시하지 못하고 있는 상태입니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)