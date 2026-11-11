마지막 시리즈 '금빛' 역전극…양지인 '세계 신' 작성하고 세계선수권 2연패

▲ 세계선수권대회 2연속 우승에 성공한 양지인

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2024 파리 올림픽 금메달리스트 양지인(우리은행) 선수가 2026 국제사격연맹, ISSF 도하 세계선수권대회에서 세계 신기록을 세우며 2연패를 달성했습니다.양지인은 10일(현지 시간) 카타르 도하에서 열린 대회 여자 25ｍ 권총 결선에서 44점을 쏴 베트남의 찐 투 빈을 1점 차로 제치고 금메달을 목에 걸었습니다.이 종목 결선 44점은 지난 5월 뮌헨 월드컵에서 인도 에샤 싱이 세운 종전 세계 기록 43점을 1점 넘어선 세계 신기록입니다.지난해 카이로 대회에서 개인전과 단체전 2관왕에 올랐던 양지인은 세계선수권 개인전 2연패를 달성하며, 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 출전권(쿼터) 한 장도 함께 확보했습니다.이번 대회 올림픽 출전권은 선수가 아닌 국가에 주어지며, 출전권을 따낸 당사자인 양지인도 대표선발전을 통과해야 LA 올림픽에 나갈 수 있습니다.이틀간 치러진 본선에서 588점을 얻어 5위로 결선에 나선 양지인은 결선에서는 찐 투 빈에게 한 때 두 점 차로 뒤지다가, 마지막 세 차례 사격에서 15발을 모두 명중하며 짜릿한 역전극을 썼습니다.마지막 시리즈, 다섯 발을 남겼을 때도 한 점 차로 뒤졌지만, 양지인이 다섯 발을 모두 명중하고 찐 투 빈은 세 발만 명중하면서 극적인 한 점 차 역전 우승을 일궈냈습니다.중국의 장웨웨는 34점으로 동메달을 차지했고, 세계 랭킹 1위이자 세계 기록 보유자였던 인도 에샤 싱은 8위를 기록했습니다.양지인은 지난 아이치·나고야 아시안게임에서 제한 시간을 넘겨 쏜 한 발이 0점 처리되면서 이 종목 개인전 결선 진출에 실패하고 눈물을 쏟았는데, 이번에는 세계 신기록과 함께 정상에 오르며 당시의 아쉬움을 씻었습니다.양지인은 "국내 대회에서 비공인 세계 신기록이 나왔을 때 무척 부러웠는데 직접 해내서 기쁘다"며 "LA 올림픽에는 다른 선수가 아닌 내가 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했습니다.양지인과 오예진(IBK기업은행), 남다정(우리은행)이 출전한 여자 25ｍ 권총 단체전에서는 한국이 1,748점을 합작해 인도(1,761점)에 이어 은메달을 수확했습니다.동메달은 베트남(1,745점)에 돌아갔습니다.앞서 지난 5일 여자 10m 공기권총 단체전에서도 동메달을 딴 양지인은 이번 대회에서 금메달과 은메달, 동메달을 하나씩 챙겼습니다.파리 올림픽 공기권총 금메달리스트인 오예진은 "언니들과 각자의 자리에서 최선을 다해 만든 결과라 의미가 있다"고 말했고, 남다정은 "팀원들이 잘해준 덕분에 얻은 결과"라고 소감을 밝혔습니다.대표팀을 지도한 마서윤 코치는 "양지인의 개인전 금메달은 성장에 큰 밑거름이 될 것"이라면서도 "단체전 은메달은 무척 아쉽다. 인도와 베트남의 빠른 성장에 다각도로 대비하겠다"고 말했습니다.(사진=국제사격연맹 제공, 연합뉴스)