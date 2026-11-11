존박 '맥도날드 주문 랩', 해외서 무단 도용…소속사 "음원 삭제 진행 중"

가수 존박과 곽진언이 만든 '맥도날드 주문 랩'이 해외에서 타 아티스트 명의로 무단 유통되어 소속사가 긴급 대응에 나섰다.



11일 소속사 뮤직팜엔터테인먼트는 "최근 당사는 소속 아티스트 존박과 곽진언이 작사하고 존박이 작곡·편곡한 '맥도날드 주문 랩' 음원이 당사 및 원작자의 사전 동의 없이 해외 음원 플랫폼에 등록·유통된 사실을 확인했다"고 밝혔다.



해당 음원은 지난 2일 나이지리아 소재 '정글 엔터테인먼트 벤처스'를 통해 '요요티나(Yoyotina)'라는 아티스트 명의로 'McDonald's'라는 제목을 달고 스포티파이, 유튜브 뮤직 등에 무단 등록된 것으로 파악됐다.



이 랩은 지난달 23일 존박의 유튜브 채널 '존이냐박이냐'에 공개된 콘텐츠에서 처음 등장했다. 당시 존박과 곽진언은 래퍼 로꼬에게 랩을 배운 뒤 실제 매장에서 랩으로 메뉴를 주문해 큰 화제를 모았고, 한국맥도날드의 광고 출연 및 '존박 세트' 출시로 이어졌으나 정식 음원으로 발매된 적은 없다.



특히 유통된 해외 음원에는 원본에 없던 후렴구가 추가돼, 존박의 목소리를 본뜬 AI 음성 복제 활용 의혹까지 함께 제기되고 있는 상황이다.



뮤직팜 측은 "원작자의 동의 없이 이를 상업적으로 이용하고 유통하는 행위는 창작자의 권리를 침해하는 사안"이라며 "불법 유통된 음원의 삭제와 추가 유통 방지를 위해 관련 플랫폼 및 관계 기관과 필요한 협의를 진행 중이며, 원작자와 아티스트의 권익이 정당하게 보호될 수 있도록 필요한 대응도 검토할 것"이라고 강조했다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)