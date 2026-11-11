인천 윤정환, 통산 5번째 K리그 이달의 감독 선정

▲ 윤정환 인천 감독

인천을 프로축구 K리그1 승격 첫 시즌에 파이널A로 이끈 윤정환 감독이 개인 통산 다섯 번째로 '이달의 감독'에 뽑혔습니다.한국프로축구연맹은 "윤정환 감독이 2026시즌 10월 플렉스(flex) 이달의 감독상을 수상했다"고 발표했습니다.윤정환 감독이 이달의 감독으로 선정된 것은 인천이 K리그2(2부)에 있던 지난해 4월 이후 처음이자 통산 다섯 번째입니다.윤 감독은 2024년에 K리그1 강원FC를 지휘하며 세 차례 이달의 감독상을 받은 바 있습니다.인천은 10월 이달의 감독상 평가 대상 기간에 치른 4경기에서 3승 1무를 기록했습니다.특히 정규라운드 마지막 33라운드에서 제주를 3대 1로 꺾어 상위 1∼6위가 겨루는 파이널A 진출을 극적으로 확정 지었습니다.파이널라운드 첫 경기인 34라운드에서는 우승을 조기에 확정한 FC서울을 1대 0으로 눌러 올 시즌 상대 전적 3패 뒤 첫 승리를 거두기도 했습니다.인천은 4경기에서 8득점 2실점을 기록하며 공수 양면에서 안정적인 경기력을 선보였습니다.윤정환 감독에게는 프로연맹이 제작한 기념 트로피와 상금이 전달될 예정입니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)