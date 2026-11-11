미 10년물 국채 금리 장중 5% 돌파…12월 빅스텝 가능성 14%

▲ 뉴욕 증권거래소

10일(현지 시간) 미국 국채 금리가 일제히 오르면서 10년물 국채 금리가 장중에 다시 연 5% 선을 넘어섰습니다.예상보다 높은 물가 상승률에 연방준비제도(Fed·연준) 인사들의 매파적(통화 긴축 선호) 발언이 더해지면서 다음 달 금리 인상 가능성이 커졌기 때문입니다.이날 미 노동부가 발표한 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승했습니다.변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 CPI도 0.3% 상승했습니다.둘 다 시장 예상치를 상회했습니다.작년 정부 폐쇄(셧다운) 여파로 데이터가 없어 작년 동기 대비 수치는 산출되지 않았습니다.CPI 발표에 앞서 크리스토퍼 월러 연준 이사는 "인플레이션이 여전히 높게 유지된다면 12월에 50bp(1bp=0.01% 포인트)의 금리 인상도 정당화될 수 있다. 25bp만 인상하는 것은 우리의 신뢰도를 위태롭게 할 수 있다"고 말했습니다.이 발언으로 선물 시장에서는 '빅스텝'(금리 0.50% 포인트 인상) 가능성을 14%로 반영하기 시작했습니다.0.25% 포인트 인상 가능성은 86%로 반영됐습니다.10년물 국채 금리는 CPI 발표 전 4.899%이던 것이 발표 후 5.012%로 상승했습니다.2년물 국채 금리도 장중 4.628%에서 4.759%로 올랐습니다.10년물 종가는 11bp 오른 4.99%였습니다.국채 금리 상승은 달러화 강세로 이어졌습니다.ICE 달러 지수는 0.7% 오른 102.36을 기록했습니다.미 국채 금리 상승은 유럽 시장에도 영향을 미쳐 하락세를 보이던 유럽 국채 금리가 반등했습니다.독일 10년물 국채 금리는 0.041% 포인트 상승한 3.307%로, 이달 3일 이후 최고치를 기록했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)