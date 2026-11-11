뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

미 10년물 국채 금리 장중 5% 돌파…12월 빅스텝 가능성 14%

김민표 기자
작성 2026.11.11 10:21 조회수
미 10년물 국채 금리 장중 5% 돌파…12월 빅스텝 가능성 14%
▲ 뉴욕 증권거래소

10일(현지 시간) 미국 국채 금리가 일제히 오르면서 10년물 국채 금리가 장중에 다시 연 5% 선을 넘어섰습니다.

예상보다 높은 물가 상승률에 연방준비제도(Fed·연준) 인사들의 매파적(통화 긴축 선호) 발언이 더해지면서 다음 달 금리 인상 가능성이 커졌기 때문입니다.

이날 미 노동부가 발표한 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승했습니다.

변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 CPI도 0.3% 상승했습니다.

둘 다 시장 예상치를 상회했습니다.

작년 정부 폐쇄(셧다운) 여파로 데이터가 없어 작년 동기 대비 수치는 산출되지 않았습니다.

CPI 발표에 앞서 크리스토퍼 월러 연준 이사는 "인플레이션이 여전히 높게 유지된다면 12월에 50bp(1bp=0.01% 포인트)의 금리 인상도 정당화될 수 있다. 25bp만 인상하는 것은 우리의 신뢰도를 위태롭게 할 수 있다"고 말했습니다.

이 발언으로 선물 시장에서는 '빅스텝'(금리 0.50% 포인트 인상) 가능성을 14%로 반영하기 시작했습니다.

0.25% 포인트 인상 가능성은 86%로 반영됐습니다.

10년물 국채 금리는 CPI 발표 전 4.899%이던 것이 발표 후 5.012%로 상승했습니다.

2년물 국채 금리도 장중 4.628%에서 4.759%로 올랐습니다.

10년물 종가는 11bp 오른 4.99%였습니다.

국채 금리 상승은 달러화 강세로 이어졌습니다.

ICE 달러 지수는 0.7% 오른 102.36을 기록했습니다.

미 국채 금리 상승은 유럽 시장에도 영향을 미쳐 하락세를 보이던 유럽 국채 금리가 반등했습니다.

독일 10년물 국채 금리는 0.041% 포인트 상승한 3.307%로, 이달 3일 이후 최고치를 기록했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지