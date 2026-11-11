소수당 되는 미 공화당, '대결 노선' 택했다…극한 대치 정국 예고

▲ 미 의회

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미국 중간선거에서 민주당이 의회 다수당을 차지한 가운데 공화당이 강경파 짐 조던 의원을 차기 하원 원내대표로 선출하면서 내년 1월 새 의회 출범과 함께 가파른 여야 대치 정국이 예상됩니다.의회 권력을 되찾은 민주당이 트럼프 행정부에 대한 전방위 조사와 견제를 예고한 데다, 소수 여당이 되는 공화당이 중간선거 참패에도 타협보다는 강경 노선을 선택한 것으로 볼 수 있기 때문입니다.공화당은 10일(현지 시간) 비공개 의원 회의에서 조던 의원을 차기 하원 원내대표로 선출했습니다.그는 공화당 강경 보수파 모임인 '프리덤 코커스'의 초대 의장을 지냈으며, 트럼프 대통령의 대표적 의회 내 측근으로 꼽힙니다.조던 신임 원내대표는 트럼프 집권 1기 당시 민주당의 탄핵 국면에서 트럼프 대통령을 적극 방어했으며, 2020년 대선 이후에는 부정선거 주장을 확산하고 조 바이든 당시 당선인의 승리 확정에도 반대했습니다.그는 2023년 하원의장 선거에 도전했으나 당내 지지를 충분히 확보하지 못해 고배를 마신 바 있습니다.조던은 이번 원내대표 선출 과정에서 동료 의원들에게 자신이 트럼프 행정부와 백악관을 겨냥한 민주당의 공세에 맞서 싸울 가장 적합한 인물이라고 호소했습니다.그는 동료 의원들에게 보낸 서한에서 "선거에서 승리하는 것은 수비가 아니라 공격"이라며 "나는 의회 감독·조사 분야에서 충분히 실전 경험을 쌓았으며 민주당의 전략을 잘 알고 있다"고 강조했습니다.이번 원내대표 선출은 중간선거 패배 이후 공화당의 노선 선택이라는 점에서도 주목됩니다.2014년부터 공화당 지도부에 몸담았던 스티브 스컬리스 현 원내대표 대신 대여 공세를 다짐한 조던 의원을 다수 의원이 선택한 것은 민주당과 타협보다는 적극적인 정치적 대결을 염두에 둔 결과로 해석됩니다.CNN 방송은 조던 신임 대표를 "친트럼프 성향의 투사"로 묘사하면서 "공화당이 당내에서 가장 공격적이고 전투적인 인물 중 하나를 당의 얼굴로 선택한 것은 내년에 민주당과 타협이 아닌 전투에 나설 준비가 돼 있다는 분명한 신호"라고 전했습니다.악시오스도 "조던의 승리는 공화당 하원 의원들이 소수당으로 전락하는 상황에서 더욱 대결적인 대응을 선호하고 있음을 보여준다"고 짚었습니다.상원에서는 공화당 존 슌 원내대표가 재선출됐습니다.중간선거 참패에도 상원 공화당이 지도부 교체보다는 기존 체제의 안정을 선택한 것으로 풀이됩니다.트럼프 대통령은 공화당 지도부와의 협력을 바탕으로 공화당에 대한 영향력을 유지하면서 민주당의 공세에 맞설 것으로 전망됩니다.특히 백악관 비서실장에 강경파 최측근인 스티븐 밀러를 기용한 데 이어 의회에서 대표적인 친트럼프 강경파인 조던 의원이 하원 공화당을 이끌게 되면서, 민주당에 맞선 백악관과 공화당의 공동 대응이 한층 강화될 것으로 보입니다.반면 민주당은 이번 선거 승리를 트럼프 행정부에 대한 유권자들의 심판으로 규정하며 대대적인 국정 기조 전환을 요구하고 있습니다.민주당은 내년 1월 새 의회가 출범하면 하원 상임위원회에서 트럼프 행정부의 정책 결정 과정과 이해충돌 의혹 등에 대한 조사를 본격화하겠다고 예고한 상태입니다.이란전과 관세 및 통상 정책, 이민 정책 등도 주요 조사 대상이 될 것으로 보입니다.상원까지 장악한 민주당은 행정부 고위직과 사법부 인사 인준, 예산 및 주요 법안 심의 과정에서도 트럼프 대통령을 더욱 압박할 수 있게 됐습니다.이에 맞서 트럼프 대통령은 거부권과 행정명령 등 대통령 권한을 적극 활용하고, 공화당 지도부도 의회 차원에서 보조를 맞추며 민주당의 정책 전환 요구에 저항할 것으로 보입니다.이처럼 민주당의 전방위적인 행정부 견제와 백악관·공화당의 공동 대응이 맞물리면서 향후 2년간 미국 정치권이 극심한 대치 국면에 빠질 가능성이 커지고 있습니다.특히 예산안과 부채 한도 등 여야 협력이 불가피한 사안에서까지 정치적 충돌이 심화할 경우 연방정부 운영에 차질이 빚어지고 국민 불편으로 이어질 수 있다는 우려가 나옵니다.(사진=AP, 연합뉴스)