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이현중, NBA G리그 개막전서 3점·6리바운드

하성룡 기자
작성 2026.11.11 10:22 조회수
이현중, NBA G리그 개막전서 3점·6리바운드
▲ 이현중

미국프로농구, NBA 무대를 향한 도전을 다시 시작한 이현중이 G리그(하부리그) 새 시즌 개막전에 선발 출장했으나 득점에서는 다소 아쉬운 성적표를 받아 들었습니다.

포틀랜드 트레일블레이저스 산하 립시티 소속의 이현중은 미국 유타주 솔트레이크시티의 델타센터에서 열린 2026-2027시즌 G리그 솔트레이크시티 스타즈와 원정 개막전에 선발로 나서 24분간 코트를 밟았습니다.

이날 이현중은 3점 6리바운드 2어시스트 1블록슛을 기록했습니다.

장기인 슈팅 능력을 온전히 보여주지 못한 점이 뼈아팠습니다.

총 5차례 야투를 시도해 1개만 적중(성공률 20%)시켰고, 3점 슛 역시 4번 시도해 1개(성공률 25%)만 림을 통과했습니다.

1쿼터 초반 9대 0으로 끌려가던 흐름에서 마크 시어스의 어시스트를 받아 깨끗한 3점포로 팀의 마수걸이 득점을 올렸으나, 이후 쏜 슛은 연달아 림을 외면하며 추가 득점포를 가동하지 못했습니다.

다만 6개의 리바운드를 걷어내고 동료들에게 기회를 열어주는 등 궂은일을 소화하며 제 몫을 보탰습니다.

립시티 리믹스는 시종일관 우위를 점한 끝에 솔트레이크시티를 108대 93으로 완파했습니다.

특히 이현중의 동료 케일럽 휴스턴이 3점포 8방을 포함해 28점 10리바운드를 기록, 팀 내 최다 득점을 책임지며 승리에 앞장섰습니다.

2022년 미국 데이비드슨대 졸업 후 호주 NBL, 일본 B리그 등에서 경험을 쌓은 이현중은 이번 시즌 다시 G리그 유니폼을 입고 '꿈의 무대' NBA를 향한 도전을 이어가고 있습니다.

이현중은 내일 같은 장소에서 열리는 솔트레이크시티와 연전에서 슛 감각 조율과 함께 첫 경기의 아쉬움 만회에 나섭니다.

(사진=연합뉴스)
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