내분설 이후 다시 소집된 축구대표팀…선수들이 전한 '주장' 손흥민의 메시지는?
손흥민과 이른바 '96라인' 선수들을 둘러싼 불화설과 동반 은퇴 소동 이후 축구대표팀이 11월 A매치를 위해 카타르에서 다시 모였습니다.
10일(현지시간), 카타르 도하에서 진행된 대표팀의 첫 완전체 야외 훈련에서는 손흥민과 김민재, 황인범, 황희찬 등이 함께했습니다.
특히 손흥민은 황희찬과 나란히 걸으며 한참 동안 대화를 나누는 등 여러 동료와 소통하는 모습을 보였는데요.
훈련에 앞서 열린 팀 미팅에서 주장 손흥민은 선수들에게 화합을 강조한 것으로 전해졌습니다.
정우영과 엄지성은 손흥민이 함께 웃으며 좋은 분위기 속에서 남은 두 경기를 치르자고 당부했다고 밝혔는데요.
내분설 이후 다시 모인 대표팀의 훈련 현장과 동료들이 전한 손흥민의 당부를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.
(취재 : 이정찬, 구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)
10일(현지시간), 카타르 도하에서 진행된 대표팀의 첫 완전체 야외 훈련에서는 손흥민과 김민재, 황인범, 황희찬 등이 함께했습니다.
특히 손흥민은 황희찬과 나란히 걸으며 한참 동안 대화를 나누는 등 여러 동료와 소통하는 모습을 보였는데요.
훈련에 앞서 열린 팀 미팅에서 주장 손흥민은 선수들에게 화합을 강조한 것으로 전해졌습니다.
정우영과 엄지성은 손흥민이 함께 웃으며 좋은 분위기 속에서 남은 두 경기를 치르자고 당부했다고 밝혔는데요.
내분설 이후 다시 모인 대표팀의 훈련 현장과 동료들이 전한 손흥민의 당부를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.
(취재 : 이정찬, 구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)
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