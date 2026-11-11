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내분설 이후 다시 소집된 축구대표팀…선수들이 전한 '주장' 손흥민의 메시지는?

작성 2026.11.11 13:39 조회수
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손흥민과 이른바 '96라인' 선수들을 둘러싼 불화설과 동반 은퇴 소동 이후 축구대표팀이 11월 A매치를 위해 카타르에서 다시 모였습니다.

10일(현지시간), 카타르 도하에서 진행된 대표팀의 첫 완전체 야외 훈련에서는 손흥민과 김민재, 황인범, 황희찬 등이 함께했습니다.

특히 손흥민은 황희찬과 나란히 걸으며 한참 동안 대화를 나누는 등 여러 동료와 소통하는 모습을 보였는데요.

훈련에 앞서 열린 팀 미팅에서 주장 손흥민은 선수들에게 화합을 강조한 것으로 전해졌습니다.

정우영과 엄지성은 손흥민이 함께 웃으며 좋은 분위기 속에서 남은 두 경기를 치르자고 당부했다고 밝혔는데요.

내분설 이후 다시 모인 대표팀의 훈련 현장과 동료들이 전한 손흥민의 당부를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.

(취재 : 이정찬, 구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)
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