전역 50년 만에 군복 입고 주먹 불끈…고 최불암 9년 전 사진 공개

▲ 2015년 촬영된 최불암의 군복 차림 사진

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'국민 아버지'로 불리다 지난달 말 세상을 떠난 배우 고 최불암(본명 최영한)이 군복을 입었던 모습이 10일(현지시간) 공개됐습니다.군복 차림의 최불암은 재미 사진작가 라미 현(47)씨가 지난 2015년 카메라에 담았습니다.당시 육군이 개최한 군 문화 축제인 '지상군 페스티벌'이 계기였습니다.현 씨는 축제 홍보를 위해 군 관계자들과 대화하던 중 '군 직급에 맞는 연예인'을 찾아보자고 했습니다.경험이 풍부한 백전노장의 '주임원사' 캐릭터에는 최불암이 제격이라는 데 의견이 모아졌습니다.주임원사는 부대의 최선임 부사관입니다.현 씨는 어렵사리 섭외된 최불암을 찾아갔습니다.최불암은 육군이 미리 준비해 둔 군복을 입고 촬영에 들어갔습니다.다만, 군이 제공한 군복의 계급장은 주임원사가 아닌 병장이었습니다.촬영장에서 최불암은 "부탁받고 꽤 오랜만에 군복을 입어본다.전역하고 50여 년 만에 처음이자 마지막이 될 것 같다"고 말했다고 현 씨는 회고했습니다.최불암은 1960년 육군에 입대했습니다.현 씨는 한국에서 군인을 비롯해 경찰관·소방관 등 제복 공무원을 사진에 담는 '프로젝트 솔저'를 진행 중이었습니다.한국에서 약 8천 명을 찍었다고 합니다.이후 미국으로 건너와 현재까지 한국전쟁에 참전했던 퇴역군인들을 찾아다니며 이들의 사연과 사진을 담는 일을 하고 있습니다.최불암의 군복 사진은 그의 별세 소식이 전해진 뒤 현 씨가 기억을 더듬어 사진 파일에서 찾아냈습니다.(사진=작가 라미 현 제공, 연합뉴스)