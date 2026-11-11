뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

전역 50년 만에 군복 입고 주먹 불끈…고 최불암 9년 전 사진 공개

김민표 기자
작성 2026.11.11 10:07 조회수
전역 50년 만에 군복 입고 주먹 불끈…고 최불암 9년 전 사진 공개
▲ 2015년 촬영된 최불암의 군복 차림 사진

'국민 아버지'로 불리다 지난달 말 세상을 떠난 배우 고 최불암(본명 최영한)이 군복을 입었던 모습이 10일(현지시간) 공개됐습니다.

군복 차림의 최불암은 재미 사진작가 라미 현(47)씨가 지난 2015년 카메라에 담았습니다.

당시 육군이 개최한 군 문화 축제인 '지상군 페스티벌'이 계기였습니다.

현 씨는 축제 홍보를 위해 군 관계자들과 대화하던 중 '군 직급에 맞는 연예인'을 찾아보자고 했습니다.

경험이 풍부한 백전노장의 '주임원사' 캐릭터에는 최불암이 제격이라는 데 의견이 모아졌습니다.

주임원사는 부대의 최선임 부사관입니다.

현 씨는 어렵사리 섭외된 최불암을 찾아갔습니다.

최불암은 육군이 미리 준비해 둔 군복을 입고 촬영에 들어갔습니다.

다만, 군이 제공한 군복의 계급장은 주임원사가 아닌 병장이었습니다.

촬영장에서 최불암은 "부탁받고 꽤 오랜만에 군복을 입어본다.

전역하고 50여 년 만에 처음이자 마지막이 될 것 같다"고 말했다고 현 씨는 회고했습니다.

최불암은 1960년 육군에 입대했습니다.

현 씨는 한국에서 군인을 비롯해 경찰관·소방관 등 제복 공무원을 사진에 담는 '프로젝트 솔저'를 진행 중이었습니다.

한국에서 약 8천 명을 찍었다고 합니다.

이후 미국으로 건너와 현재까지 한국전쟁에 참전했던 퇴역군인들을 찾아다니며 이들의 사연과 사진을 담는 일을 하고 있습니다.

최불암의 군복 사진은 그의 별세 소식이 전해진 뒤 현 씨가 기억을 더듬어 사진 파일에서 찾아냈습니다.
 
2015년 촬영된 최불암의 군복 차림 사진

(사진=작가 라미 현 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지