'대학 행사' 갔다 수모당했다…트럼프 장남 본 학생 돌연

▲ 도널드 트럼프 주니어

도널드 트럼프 미국 대통령의 장남이 공화당이 참패한 중간선거 다음 날 대학 캠퍼스에서 학생들의 야유를 받았다고 현지 언론 애틀랜타저널 컨스티튜션(AJC)이 현지 시간 10일 보도했습니다.도널드 트럼프 주니어는 중간선거 다음 날인 지난 4일 조지아주 애틀랜타 에모리대 로스쿨에서 열린 장학금 기부 행사에 예고 없이 나타났습니다.이 행사는 에모리대 동문인 오미드 말릭 변호사의 장학금 기부 행사였습니다.트럼프 주니어는 말릭 변호사가 창립한 벤처 캐피탈 '1789 캐피탈'의 파트너를 맡고 있습니다.트럼프 주니어를 본 로스쿨 학생 자라 압둘라는 행사장 맨 앞줄에 앉은 그를 향해 "온 나라가 당신을 거부하고 있다. 우리가 상원과 하원을 장악했다"고 외쳤습니다.경호원과 경비원들이 압둘라를 행사장 밖으로 내보내자 여러 학생도 그를 따라 함께 퇴장했습니다.트럼프 주니어는 아무런 말도 하지 않았습니다.말릭 변호사는 "저런 행동을 하는 학생들에게는 미래가 없다. 돈(도널드 트럼프 주니어)은 자랑스러운 내 친구"고 옹호했습니다.에모리대는 조지아주를 대표하는 사립대학으로, 이 대학 로스쿨은 전미 40위권의 명문 대학으로 꼽힙니다.트럼프 대통령과 공화당은 2024년 대통령 선거 당시 조지아주에서 승리했지만, 지난 3일 치러진 중간선거에서는 주지사를 비롯한 주요 공직을 빼앗기는 참패를 당했습니다.AJC는 "트럼프 주니어가 아버지(도널드 트럼프)와 공화당의 극심한 참패를 대학 캠퍼스에서 실감하게 됐다"고 평했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)