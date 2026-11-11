[비머 인사이트] 또 발생한 열차 사고…위태로운 이집트 철도망?

현지시간 8일, 이집트 수도 카이로 남부 알아야트 지역에서 열차 두 대가 추돌하는 사고가 발생했습니다.



이집트 철도망은 1850년대 구축된 이후 아프리카 최대 규모로 성장하며, 1억 1천만 명에 이르는 인구의 핵심 이동 수단으로 자리 잡았습니다.



그런데, 오랜 시간 많은 사람들의 발이 되어왔지만 열차 사고는 좀처럼 끊이지 않고 있습니다.



특히 이번 사고가 발생한 알아야트 일대는 이집트 철도의 이른바 '마의 구간'으로 불릴 만큼 철도 사고가 반복돼 악명 높은 곳입니다.



이집트 열차 사고 상황을 <머그 인사이트>에서 정리해봤습니다.



(구성 : 이미선, 편집 : 김인선, 디자인 : 채지우, 내레이션 : 소환욱, 제작 : 지식콘텐츠IP부)