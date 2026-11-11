인천 문학경기장 일대, 'K-콘텐츠 공연 중심지' 탈바꿈 추진

▲ 문학야구장

인천시가 문학경기장 일대를 한류 콘텐츠 공연 중심의 복합시설로 전환하는 방안을 추진합니다.시는 이달부터 내년 10월까지 가칭 '문학 K-컬처파크' 조성 기본계획 및 사전타당성 조사 용역을 진행할 계획이라고 오늘(11일) 밝혔습니다.이번 용역에서는 대형 공연장 건립 시 공연 수요를 비롯한 타당성 분석과 민간투자 가능성, 사업 추진 방식, 운영·관리 방안 등을 검토할 예정입니다.또 구월2 공공주택지구, 주변 관광자원과 연계한 문화·관광 활성화 방안과 대규모 관람객 수송 및 교통·접근성 개선 방안도 검토합니다.인천지하철 1호선이 지나는 문학경기장은 주경기장, 야구장, 보조경기장 등으로 구성돼 있습니다.현재 문학야구장을 사용 중인 프로야구 SSG 랜더스는 청라 돔구장이 완공되면 2028년부터 새 홈구장으로 옮길 계획입니다.시는 문학경기장 일대에 대규모 공연시설이 들어서면 인천국제공항과 연계해 지역경제 활성화와 문화 산업 발전에 크게 기여할 것으로 보고 있습니다.이 사업은 박찬대 인천시장의 민선 9기 원도심 활성화 핵심 공약인 '제문부(제물포·문학·부평) 프로젝트'의 일부입니다.올해 7월 취임한 박 시장은 제물포(내항 포함), 문학, 부평 지역을 '인천 원도심 혁신 3대 축'으로 정하고 산업, 교통, 문화, 생활 서비스를 통합 설계하는 대전환 개발 프로젝트를 공약했습니다.(사진=연합뉴스)