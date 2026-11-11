인천 문학경기장 일대, 'K-콘텐츠 공연 중심지' 탈바꿈 추진

▲ 문학야구장
인천시가 문학경기장 일대를 한류 콘텐츠 공연 중심의 복합시설로 전환하는 방안을 추진합니다.
시는 이달부터 내년 10월까지 가칭 '문학 K-컬처파크' 조성 기본계획 및 사전타당성 조사 용역을 진행할 계획이라고 오늘(11일) 밝혔습니다.
이번 용역에서는 대형 공연장 건립 시 공연 수요를 비롯한 타당성 분석과 민간투자 가능성, 사업 추진 방식, 운영·관리 방안 등을 검토할 예정입니다.
또 구월2 공공주택지구, 주변 관광자원과 연계한 문화·관광 활성화 방안과 대규모 관람객 수송 및 교통·접근성 개선 방안도 검토합니다.
인천지하철 1호선이 지나는 문학경기장은 주경기장, 야구장, 보조경기장 등으로 구성돼 있습니다.
현재 문학야구장을 사용 중인 프로야구 SSG 랜더스는 청라 돔구장이 완공되면 2028년부터 새 홈구장으로 옮길 계획입니다.
시는 문학경기장 일대에 대규모 공연시설이 들어서면 인천국제공항과 연계해 지역경제 활성화와 문화 산업 발전에 크게 기여할 것으로 보고 있습니다.
이 사업은 박찬대 인천시장의 민선 9기 원도심 활성화 핵심 공약인 '제문부(제물포·문학·부평) 프로젝트'의 일부입니다.
올해 7월 취임한 박 시장은 제물포(내항 포함), 문학, 부평 지역을 '인천 원도심 혁신 3대 축'으로 정하고 산업, 교통, 문화, 생활 서비스를 통합 설계하는 대전환 개발 프로젝트를 공약했습니다.
(사진=연합뉴스)
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