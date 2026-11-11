뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

인천 문학경기장 일대, 'K-콘텐츠 공연 중심지' 탈바꿈 추진

윤영현 기자
작성 2026.11.11 09:57 조회수
인천 문학경기장 일대, 'K-콘텐츠 공연 중심지' 탈바꿈 추진
▲ 문학야구장

인천시가 문학경기장 일대를 한류 콘텐츠 공연 중심의 복합시설로 전환하는 방안을 추진합니다.

시는 이달부터 내년 10월까지 가칭 '문학 K-컬처파크' 조성 기본계획 및 사전타당성 조사 용역을 진행할 계획이라고 오늘(11일) 밝혔습니다.

이번 용역에서는 대형 공연장 건립 시 공연 수요를 비롯한 타당성 분석과 민간투자 가능성, 사업 추진 방식, 운영·관리 방안 등을 검토할 예정입니다.

또 구월2 공공주택지구, 주변 관광자원과 연계한 문화·관광 활성화 방안과 대규모 관람객 수송 및 교통·접근성 개선 방안도 검토합니다.

인천지하철 1호선이 지나는 문학경기장은 주경기장, 야구장, 보조경기장 등으로 구성돼 있습니다.

현재 문학야구장을 사용 중인 프로야구 SSG 랜더스는 청라 돔구장이 완공되면 2028년부터 새 홈구장으로 옮길 계획입니다.

시는 문학경기장 일대에 대규모 공연시설이 들어서면 인천국제공항과 연계해 지역경제 활성화와 문화 산업 발전에 크게 기여할 것으로 보고 있습니다.

이 사업은 박찬대 인천시장의 민선 9기 원도심 활성화 핵심 공약인 '제문부(제물포·문학·부평) 프로젝트'의 일부입니다.

올해 7월 취임한 박 시장은 제물포(내항 포함), 문학, 부평 지역을 '인천 원도심 혁신 3대 축'으로 정하고 산업, 교통, 문화, 생활 서비스를 통합 설계하는 대전환 개발 프로젝트를 공약했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
윤영현 기자 사진
윤영현 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지