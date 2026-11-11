삼성·현대차 협력, 공동 설계까지 확대…"전고체 개발도"

[경제 365]



삼성과 현대차그룹의 배터리 협력이 제품 공급을 넘어 공동 설계로 확대됐습니다.



현대차·기아와 삼성SDI가 공동 출원한 전기차 배터리팩 특허가 지난달 일반에 공개됐습니다.



배터리에서 고온의 가스가 발생하면 팩 아래쪽 통로를 통해 밖으로 내보내는 기술로, 가스 배출 공간과 충격 보호 공간을 하나로 합쳐 에너지 밀도를 높이도록 설계했습니다.



삼성SDI의 주력 제품인 각형 배터리를 중심으로 설계됐으며, 현대차·기아 연구원 5명과 삼성SDI 연구원 2명이 발명자로 참여했습니다.



양측은 전고체 배터리 분야에서도 2022년부터 지난해까지 분할 출원을 포함해 특허 9건을 공동 출원했습니다.



초기에는 고체 전해질 소재의 약점을 보완하는 데 집중했지만, 2023년부터 배터리 수명과 생산 공정 기술로 연구 범위를 넓혔습니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.