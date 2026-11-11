분당에서 시내버스 등 차량 17대 연쇄 추돌…34명 부상

<앵커>



오늘(11일) 아침 경기 성남시 분당구에서 시내버스가 신호 대기 중이던 차량 10여 대를 들이받는 사고가 났습니다. 이 사고로 최소 34명이 다쳤고, 양방향 도로가 통제되면서 출근길 정체가 빚어졌습니다.



조민기 기자의 보도입니다.



<기자>



시내버스가 도로 중앙분리대를 들이받은 채 멈춰 서 있습니다.



버스 앞유리는 완전히 부서졌고, 소방구조대가 구조 작업을 벌이고 있습니다.



뒤편으로도 버스 1대와 승용차 2대가 충돌 여파로 멈춰서 있고, 경찰과 소방은 도로를 통제하고 있습니다.



오늘 아침 7시 반쯤, 경기 성남시 분당구의 버스정류장 인근 도로에서 시내버스가 신호 대기 중이던 차량 10여 대를 들이받았습니다.



이 사고로 버스 승객 등 모두 34명이 다쳤습니다.



생명에 지장이 있는 부상자는 없는 걸로 전해졌습니다.



현재까지 확인된 사고 차량은 승용차 14대와 버스 2대, 화물차 1대 등 모두 17대입니다.



소방당국은 신고 접수 약 10분 만에 현장에 응급의료소를 설치하고 인력 45명과 장비 18대를 투입해 부상자 구조에 나섰습니다.



전문 의료진이 구급차에 함께 타 현장에서부터 병원 수준의 응급 처치를 시행하기도 했습니다.



경찰과 소방이 150m에 달하는 사고 구간 양방향을 통제하면서 출근길 극심한 정체가 이어지기도 했습니다.



경찰은 버스 운전자를 상대로 사고 당시 주행 상황과 차량 결함 여부 등을 확인하고, 차량 블랙박스와 주변 CCTV 등을 통해 정확한 사고 경위를 조사할 예정입니다.



(영상취재 : 인필성, 영상편집 : 이상민, 화면제공 : 경기도소방재난본부)