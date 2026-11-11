헤그세스 장관 탄핵 절차 중단됐다…공화당이 표결 저지

<앵커>



미국 연방 하원에 발의된 헤그세스 국방장관 탄핵소추안 표결이 무산됐습니다. 새로 선임된 공화당의 강경파 원내지도부가 소속 의원들을 결집시켜 표결을 저지했는데, 내년 1월 민주당이 장악한 새 의회 출범과 함께 극한 대치가 이어질 것으로 예상됩니다.



김민표 기자가 보도합니다.



<기자>



미국 연방 하원은 피트 헤그세스 국방장관에 대한 탄핵소추안을 법사위원회로 보내는 안건을 통과시켰습니다.



탄핵안 본회의 표결이 공화당의 저지에 막혀 일단 무산된 것입니다.



공화당 의원 중에는 탄핵안을 발의한 토머스 매시 의원을 제외하고는 모두 법사위 회부에 찬성표를 던진 것으로 전해졌습니다.



법사위원장인 공화당의 트럼프 충성파 짐 조던 의원은 표결 전 당 원내대표로 선출됐는데, 소속 의원들을 결집시켜 이탈표를 막았습니다.



숀 파넬 국방부 대변인은 SNS 게시글에서 이번 표결을 완벽한 승리라고 선언했습니다.



헤그세스 탄핵안은 공화당의 반트럼프 성향 매시 의원의 주도로 발의됐습니다.



탄핵 사유에는 의회 승인 등 법적 절차를 거치지 않은 이란 전쟁 수행과 베네수엘라 마두로 전 대통령 불법 납치 작전 등이 적시됐습니다.



표결을 앞두고 헤그세스 장관은 기자회견을 자청해 보여주기 위한 정치적 쇼라고 맹비난했습니다.



[피트 헤그세스/미 국방장관 : 그건 희극이자 보여주기식 쇼일 뿐이며, 모두가 그 사실을 알고 있습니다.]



트럼프 대통령도 소셜미디어를 통해 헤그세스 장관의 회견을 "A+++"라고 치켜세웠습니다.



헤그세스 장관 탄핵 절차는 중단됐지만, 중간선거에서 승리한 민주당이 내년 1월 의회 주도권을 잡은 뒤 탄핵을 다시 추진할 가능성이 있습니다.



공화당도 강경파 조던 의원을 차기 하원 원내대표로 선출하며 공세를 예고하고 있어서 새 의회 출범과 함께 극한의 대치 정국이 이어질 것으로 보입니다.



(영상편집 : 박춘배)