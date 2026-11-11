'닥터X' 최고 20.2% 돌파, 5주 연속 1위…'가나디' 원작자 화답까지 '신드롬 지속'

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'닥터X'가 적수 없는 시청률 고공행진과 폭발적인 화제성 속에서 단 2화 만을 남겨두고 있다.가장 최근에 방송된 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 10화가 최고 시청률 20.2%, 전국 및 수도권 17.7%를 기록하며 동시간대 1위를 차지했다. 이로써 5주 연속 주간 통합 시청률 1위라는 대기록을 작성하며 적수 없는 최강자임을 입증했다.핵심 지표인 2049 시청률 역시 평균 7.2%, 최고 8%까지 치솟아 자체 최고 기록을 경신했다. 지난 7일 방송된 9화 재방송마저 수도권 5.7%, 전국 5.5%를 기록, 토요일 당일 지상파 전체 프로그램 중 시청률 4위에 오르는 등 본방송과 재방송을 가리지 않는 압도적 흥행세를 보여주고 있다.온라인상의 화제성도 뜨겁다. 구서대병원장 부승권(손현주 분)의 닮은꼴로 시청자들 사이에서 인기를 모은 캐릭터 '가나디'의 원작자가 수술복과 의사 가운을 입은 특별 일러스트를 직접 공개해 화제를 모았다. 여기에 정지선 셰프, 가수 볼빨간사춘기 등 각계 유명인들이 주인공 계수정(김지원 분)의 명대사 "하지 않습니다"를 활용한 숏폼 패러디에 동참하며 신드롬을 이어가고 있다.한편 지난 10화 엔딩에서 계수정은 물론 박태경(김우석 분), 조원진(이진희 분)까지 충격에 빠뜨린 새로운 인물 김승효(전국환 분)가 등장해 역대급 파란을 예고한 가운데, 마지막까지 휘몰아칠 '닥터X'의 사이다 전개에 기대감이 고조된다.'닥터X' 11화는 오는 13일 금요일 밤 9시 50분 방송된다.[사진='닥터X' 스틸컷, '가나디' 작가 짤쓸사람 인스타그램 캡처]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)