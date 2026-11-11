[자막뉴스] 1년 키운 '감 260kg'가 18,980원…"중간상 농간 탓" vs "저질 하품이라"

올해 공들여 키운 감을 팔기 위해 경매장에 넘겼는데, 턱없는 가격을 받았다는 한 농사꾼 가족의 사연이 회자되고 있습니다.



불합리한 농산물 유통 구조의 문제라며 제도 개선이 필요하단 주장도 나왔습니다.



어제(10일) 오후 한 인터넷 게시판엔 '260kg 감 농사지어 경매장에 팔았더니 손에 쥔 돈이 고작 1만 8천980원 입니다'라는 글이 올라왔습니다.



글쓴이는 "참 어이없고 답답한 마음에 몇 자 적어본다"면서 감을 한 박스에 10kg씩 담아 총 26박스를 경매장에 출하했고, 판매 결과 박스당 경매 낙찰가가 "고작 1천 원"이라고 한다고 썼습니다.



따라서, 최종 감 판매 금액은 26박스 2만 6천 원인데, 여기에 경매 수수료와 포장비 등을 빼면 오히려 1만 620원이 적자라고 밝혔습니다.



여기엔 "감을 키우고, 수확하고, 선별하고, 포장하고, 경매장까지 직접 운반하는 데에 들어간 시간과 노력은 단 1원도 포함되지 않았다고"도 덧붙였습니다.



글쓴이는 "과연 정상적인 농산물 유통 구조인지 묻고 싶다"며 "농산물 가격은 품질과 수급 상황, 시장 여건 등에 따라 달라질 수 있다는 건 알고 있지만 농민이 최소한의 포장비조차 건지지 못하는 가격에 농산물을 팔아야 한다면 누가 농사를 계속 지을 수 있을까요?"라고 되물었습니다.



"농산물 가격이 아무리 폭락하더라도 농민의 땀과 노력까지 0원으로 취급되어선 안되는 거 아니냐"고도 목소릴 높였습니다.



해당 글엔 "중간 유통 과정에 문제가 있다"는 반응과 "저품질 감 아니냐"는 반론이 맞붙었는데, 여기에 재차 오늘(11일) 3년 차 농업인이라고 주장하는 글쓴이가 "말도 안 되는 경매가는 정부가 오랜 기간 지속적으로 중간상들의 농간을 묵인해서 생긴 일"이라는 취지의 글을 올려 논쟁이 이어지고 있습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)