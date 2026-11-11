블랙핑크 지수X트와이스 나연 뭉치니 터졌다…'틈만나면', 13주 연속 시청률 1위

블랙핑크 지수와 트와이스 나연이 환상의 우정 시너지를 발휘하며 SBS '틈만나면,'을 13주 연속 시청률 1위에 안착시켰다.



11일 닐슨코리아 집계 수도권 기준에 따르면 전날 밤 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'은 시청률 최고 4.9%, 가구 3.4%를 기록하며 13주 연속 동시간대 예능 및 교양 전체 1위를 차지했다. 2049 시청률 역시 1.3%로 화요일 예능 전체 1위를 수성하며 독주 체제를 이어갔다.



이날 방송에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 게스트로 출격한 지수, 나연이 군포시 산본동을 찾아 틈새 시간을 채웠다. 지수와 나연은 뜻밖의 친분으로 유재석, 유연석을 놀라게 했다. 지수는 "연습생 때부터 친했다. 자주 밥도 먹는다"라며 나연과의 찰떡 호흡을 과시했다.



특히 지수가 "산본에서 10살까지 살았지만 '산본의 딸'은 김연아 언니"라고 선을 긋자, 유연석이 "그럼 지수는 둘째 딸"이라고 재치 있게 정리해 폭소를 자아냈다. 반면 나연은 행운과 승부욕을 겸비한 '게임 승부사'로 등극했다. 나연은 "제 사진을 배경화면으로 하면 돈이 들어온다더라"라며 '행운의 여신'을 입증하는가 하면, "제가 게임을 좋아한다. 자주 게임 내기를 한다"라며 남다른 승부욕까지 과시해 기대를 모았다.



또한 유재석이 연하게 탄 커피를 마시자 나연이 자신도 '연한 커피족(연커족)'이라며 의기투합했고, 지수가 "이 정도면 매실차 아니냐"며 샷 추가 취향을 밝혀 소소한 웃음을 더했다.



첫 번째 틈게임은 운동화 한 짝을 날려 러닝화 박스를 무너뜨리는 '와르르 러닝화' 게임이었다. 평소 발을 이용한 게임에 약했던 'FC개발' 유연석은 "오늘만큼은 족(足)의 불명예를 날려 버리겠다"라며 의지를 불태웠고, 단 2번째 도전 만에 박스를 명중시켜 환호를 자아냈다. 심지어 6번째 도전에서 유재석, 유연석이 한 방에 2단계를 성공시켜 도파민을 치솟게 했다.



하지만 3단계에서 빨간색 상자를 피해야 하는 고난도 룰이 등장해 모두를 얼어붙게 했다. 결국 '신발 2개 추가' 찬스권으로 역전극을 노렸지만 아쉽게 10번째 도전은 실패했다.



두 번째 틈주인은 그룹 투모로우바이투게더를 함께 좋아하는 '덕후 모녀'로, '포도알을 잡아라!'가 틈게임으로 진행됐다. 지수와 나연은 '덕알못' 유재석과 유연석을 위해 일일 덕질 용어 해설가로 나선 데 이어, 남다른 승부욕으로 무한 연습에 돌입했다. 단 한 번의 기회만 남은 일촉즉발의 상황에서 유재석과 나연이 2단계 미션을 극적으로 클리어하며 현장을 감동으로 물들였다.



유연석은 "결국 '산본의 둘째 딸'과 '행운의 여신'이 만들어냈습니다"라며 감격했고, 나연은 "게임하실 때 가끔 불러달라"라며 '틈만나면,'의 도파민에 완벽 입덕해 마지막까지 웃음을 자아냈다.



지수와 나연의 하드캐리로 기적적인 성공을 거둔 '틈만나면,'은 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)