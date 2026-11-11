"당시엔 몰랐다"?…'중국 스파이 연루' 보고받고도 동행, 왜?

트럼프 미국 대통령이 지난 5월 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 중국 스파이 연루 의혹을 보고받았다는 뉴욕타임스 보도가 나왔습니다.



뉴욕타임스는 복수의 관계자들을 인용해 중국으로 가던 전용기 에어포스원에서 황 CEO가 중국 스파이로 의심되는 여성과 연인 관계라는 내용의 첩보를 미국 정보당국이 확보했다는 보고를 받았다고 전했습니다.



국가안보보좌관을 겸임하던 루비오 국무장관이 직접 보고한 것으로 알려졌습니다.



황 CEO는 당초 트럼프 대통령의 중국 순방에 동행하는 기업인 명단에서 제외됐지만, 트럼프 대통령은 에어포스원이 급유를 위해 알래스카에 기착했을 때 황 CEO가 합류하도록 초청했습니다.



루비오 장관은 황 CEO의 합류 사실을 알게 되자 트럼프 대통령에게 관련 의혹을 보고한 것으로 전해졌습니다.



트럼프 대통령은 보고를 받고도 별다른 반응을 보이지 않았으며, 황 CEO를 알래스카에서 전용기에 태워 중국에 동행하려던 계획도 유지했다고 소식통들은 전했습니다.



미 당국자는 황 CEO가 에어포스원에 탑승한 뒤 트럼프 대통령과 "아주 잠깐" 만났으며, "비행하는 거의 내내 기내의 별도 공간에 머물렀다"고 밝혔습니다.



하지만, 트럼프 대통령은 앞서 5월 중국 방문 당시 관련 의혹을 알고 있었느냐는 취재진의 질문에 "당시에는 듣지 못했다"고 부인했습니다.



뉴욕타임스에 따르면 트럼프 대통령이 해당 의혹을 보고받은 것은 7개월 사이 최소 두 번이었습니다.



트럼프 대통령은 이에 앞서 지난해 늦가을 황 CEO와 불륜 관계인 여성이 중국 정보기관과 연루된 것으로 의심된다는 첫 보고를 받은 이후에도 관련 우려를 일축하며 아무 조치도 취하지 않았다고 뉴욕타임스는 전했습니다.



백악관은 뉴욕타임스 보도 내용에 이의를 제기하면서도 자세한 설명은 내놓지 않은 걸로 전해졌습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)