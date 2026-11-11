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'최종면접', 1만 명 대 박스오피스 1위라니…극장 '관객 가뭄' 심각

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작성 2026.11.11 09:45 조회수
최종면접
영화 '최종면접'이 이틀 연속 박스오피스 1위를 차지했지만 일일 관객 수가 1만 명대 초반에 머물고 있다.

11일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '최종면접'은 10일 전국 1만 2,012명을 동원했다. 누적 관객 수는 19만 1,078명. 지난 4일 개봉한 '최종면접'은 첫날 박스오피스 1위로 데뷔했으나 첫 주말 일본 애니메이션 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'에 1위 자리를 뺏겼다. 그러나 2주 차 평일부터 다시 박스오피스 정상 자리를 탈환했다.

문제는 관객 수가 심각히 낮다는 것이다. 평일임을 감안해도 이틀 연속 일일 관객 수 1만 명 대 초반에 그치며 향후 흥행에도 적신호가 켜졌다. 단순히 '최종면접'의 문제가 아니라 극장가가 비수기에 돌입했다는 것이 더 큰 문제다.

이날 극장을 찾은 전체 관객 수는 6만 3,386명이다. 한 영화가 모은 일일 관객 수가 아닌 극장을 찾은 전체 관객 수가 10만 명 미만을 기록했다. 이 같은 추세는 장기화될 가능성이 크다. 성수기로 분류되는 12월까지 대작이나 화제작이 없는 상황이 지속될 것으로 보이기 때문이다.

오는 12월에는 '듄: 파트3'와 '어벤져스: 둠스데이'가 개봉할 예정이다. 현재 상영 중인 영화들은 최대한 버티는 수밖에 없다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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