[자막뉴스] "결국 미션 성공" 남편까지 이용한 앨리스 황…10조 원어치 '엔비디아 AI 칩' 이미 중국 넘어갔다

중국 스파이 의혹을 받는 인물이자 엔비디아 젠슨 황 CEO가 부적절한 관계였음을 인정한 앨리스 황이 수조 원대의 미국산 첨단 AI 반도체를 중국으로 우회 유출한 정황이 드러났습니다.



현지시간 10일 로이터 통신은 미 정보기술 전문매체 디인포메이션을 인용해 "앨리스 황이 젠슨 황 CEO와의 연인 관계를 바탕으로 최첨단 AI 칩 24만 개, 금액으로는 최소 75억 달러, 우리 돈 10조 원 상당을 중국 기업으로 넘기는 데 깊이 개입했다"고 보도했습니다.



밀반입된 반도체에는 미국의 대중 수출 제재 대상인 H100과 H200, A100 등 엔비디아의 핵심 고성능 반도체가 대거 포함됐습니다.



보도에 따르면 앨리스 황은 남편으로 알려진 캉웨이와 여동생 등 가족과 함께 중국과 싱가포르, 말레이시아를 잇는 복잡한 페이퍼컴퍼니 망을 구축해 추적을 피했습니다.



앨리스 황은 대외적으로 캉웨이를 남편이라고 소개했지만, 두 사람이 실제 결혼했는지는 확인되지 않았다고 뉴욕타임스는 전했습니다.



앨리스 황의 여동생이 창업 주주로 있는 중국 기업 '상하이 센추리 리통'은 설립 불과 4개월 만에 엔비디아의 '선호 클라우드 파트너' 지위를 따내며 칩을 우선 공급받았습니다.



이후 미국의 수출 통제로 물량 확보가 어려워지자, 앨리스 황이 직접 젠슨 황 CEO와의 친분을 내세워 물량을 챙겼다는 분석입니다.



앨리스 황은 기술 업계와 투자자 사이에서 신뢰를 쌓으면서도 서류상으로는 어떤 흔적도 남기지 않는 방식으로 은밀하게 추적을 피해 왔습니다.



하지만, 앨리스 황이 임원으로 있는 싱가포르 법인 '메가스피드'의 말레이시아 데이터센터에 포장도 뜯지 않은 엔비디아 장비가 대량 쌓여 있는 현장이 미 상무부에 포착되면서 덜미가 잡혔습니다.



수입품 허위 신고 등 혐의로 싱가포르 당국의 조사를 받던 앨리스 황은 최근 상하이로 출국했지만, 앨리스 황과 연계된 기업들은 여전히 데이터센터 공사와 엔지니어 파견 등 관련 사업을 이어가고 있는 것으로 전해졌습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김민지, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)